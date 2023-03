Young Sheldon traz de volta música mais famosa de Big Bang Theory de jeito adorável

Se você é fã de The Big Bang Theory, provavelmente, já conhece a música “Soft Kitty” – ou “Gatinho Macio” – que era cantada pela avó de Sheldon sempre que o filho ficava doente. O spin-off Young Sheldon, que exibe atualmente sua 6ª temporada, traz a canção de volta do jeito mais adorável possível.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O spin-off Young Sheldon, por sua vez, é ambientado durante a infância de Sheldon Cooper. Com Iain Armitage (Big Little Lies) no papel principal, a série é exibida pela emissora americana CBS.

Mostramos abaixo como Young Sheldon traz de volta a música mais famosa de The Big Bang Theory.

Após Big Bang Theory, “Soft Kitty” aparece em Young Sheldon

Como os fãs de The Big Bang Theory já sabem, o protagonista Sheldon Cooper tem muitas manias, fixações e idiossincrasias.

Uma das particularidades mais famosas do personagem envolve a canção “Soft Kitty”, que sempre o embala quando ele fica doente. Essa música, como a própria série deixa bem claro, era cantada pela vozinha na infância do gênio.

Quando 4 anos após o desfecho de The Big Bang Theory, o spin-off Young Sheldon traz a canção de volta da maneira mais fofa (e adorável) possível.

A música em questão aparece em uma prévia de “Teen Angst and a Smart-Boy Walk of Shame” (Angústia Adolescente e a Caminhada da Vergonha do Garoto Esperto), o 15º episódio da 6ª temporada, que vai ao ar nesta quinta-feira (9 de março).

O episódio é ambientado logo após o nascimento da pequena Constance, a filha de Georgie e Mandy. O novo capítulo também aborda o que aconteceu após a grande discussão de Mary e George no hospital.

Na prévia, Mandy (na foto acima) sofre para fazer a bebê dormir, e por isso, ganha a inesperada ajuda de Sheldon Cooper.

O protagonista de Iain Armitage pega Constance no colo e logo faz a sobrinha adormecer ao som de “Soft Kitty”. A cena é, definitivamente, uma das mais adoráveis de Young Sheldon. Veja abaixo!

Muitos fãs de The Big Bang Theory (e Young Sheldon) não sabem, mas a canção “Soft Kitty”, na verdade, é uma adaptação do poema homônimo, escrito por Edith Newlin na década de 1930.

Depois da utilização da música em The Big Bang Theory, Margaret Perry e Ellen Chase – as filhas de Edith Newlin – processaram a Warner Bros por quebra de direitos autorais.

A Warner Bros não se manifestou sobre o processo, mas a Willis Music (uma empresa musical) retrucou o pedido de Margaret e Ellen.

Segundo o grupo, a letra de Gatinho Macio foi obtida de maneira legal, tanto pela série quanto pelos representantes da Warner.

Por isso, as filhas de Edith Newlin acabaram perdendo a ação. Afinal, falharam em provar os direitos sobre Gatinho Macio.

Você pode assistir The Big Bang Theory e Young Sheldon no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.