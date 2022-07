Yu Yu Hakusho: Diretor revela o que acha dos efeitos especiais da série

O diretor da série Yu Yu Hakusho, adaptação live-action do famoso mangá, revelou o que acha dos efeitos especiais.

Em recente entrevista, Sho Tsukikawa disse não ter acreditado que o mangá estaria ganhando uma série pela Netflix. Porém, suas expectativas cresceram após ele saber mais sobre o projeto (via ComicBook).

“Quando ouvi pela primeira vez que Yu Yu Hakusho receberia uma adaptação live-action, honestamente me perguntei se isso seria possível”, comentou. “Mas depois de ser apresentado à visão e às possibilidades do produtor com a Netflix, minhas expectativas cresceram e me vi ardendo de paixão por mais do que tudo.”

Sho elogiou os efeitos especiais da equipe de produção do streaming, prometendo o melhor do entretenimento do Japão para o resto do mundo.

“Os efeitos visuais que usamos são bastante avançados, pois utilizamos tecnologia de ponta, visando a melhor qualidade que podemos alcançar. Por fim, desde o início, estávamos fortemente conscientes de criar uma série para um público global”, disse o cineasta.

“Eu vou continuar colocando meu coração e alma no projeto de entregar o melhor entretenimento do Japão para o mundo”, concluiu.

Yu Yu Hakusho é um famoso mangá dos anos 1990

Protagonista tem visual revelado

O streaming divulgou a primeira foto do ator Takumi Kitamura na pele do protagonista Yusuke Urameshi, bem como outras imagens promocionais (via Netflix).

Ainda segundo a plataforma, os fãs devem ficar ligados na thread do Twitter para mais novidades da série, que serão divulgadas nos próximo dias. Possivelmente, novas informações serão reveladas no TUDUM em setembro.

O astro de Tokyo Revengers foi anunciado no papel ainda na sexta-feira (15). Até o momento, ele é o único membro no elenco.

Yu Yu Hakusho chega em dezembro de 2023 na Netflix.

