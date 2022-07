Yu Yu Hakusho: Hiei é destaque em nova imagem da série live-action; veja

A Netflix revelou uma nova imagem da série live-action de Yu Yu Hakusho, destacando o personagem Hiei.

Hiei será interpretado pelo ator Hongo Kanata, conhecido por Gantz e Kingdom. O personagem foi revelado logo após Karuma (via ComicBook).

O visual do personagem destaca seus olhos azuis e uma faixa branca na testa, com um penteado totalmente novo.

Além disso, o visual do protagonista vivido por Takumi Kitamura, foi o primeiro a ser divulgado. Novidades serão atualizadas pela Netflix na thread sobre a série.

Veja a imagem. abaixo.

A história de Yu Yu Hakusho

Yusuke vai parar no submundo, onde passa por testes de Koenma, filho do governante do reino sobrenatural. Ao ser aprovado, o protagonista de Yu Yu Hakusho é ressuscitado.

Mas, o personagem volta agora com uma missão. Ele ganha o título de detetive sobrenatural para investigar casos envolvendo fantasmas e demônios.

O que empolga os fãs é que a Netflix tem produções elogiadas voltadas para o terror. Resta saber se Yu Yu Hakusho ganhará o mesmo tratamento.

Yu Yu Hakusho chega em dezembro de 2023 na Netflix.

