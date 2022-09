A bizarra versão de Titanic que quase ninguém viu

Dirigido por James Cameron, Titanic chegou aos cinemas em 1997, entrando para a história como um dos filmes mais famosos, lucrativos e influentes de todos os tempos. O que muitos fãs não sabem é que a história do naufrágio também conta com uma (bizarra) versão animada, que mesmo disponível no YouTube, foi assistida por pouquíssimas pessoas.

Vale lembrar que o transatlântico Titanic partiu da Inglaterra em 10 de abril de 1912. O naufrágio mais famoso da história aconteceu 5 dias depois, em 15 de abril. Mais de 1500 pessoas morreram.

Continua depois da publicidade

No filme de James Cameron, o elenco é liderado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet como Jack e Rose. Titanic conta também com Kathy Bates, Billy Zane, Frances Fisher e Victor Garber.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a bizarra (e relativamente desconhecida) versão de Titanic; confira.

Versão animada de Titanic tem romance, ratinhos bagunceiros e muito mais

Você, provavelmente, conhece a história do naufrágio mais famoso de todos os tempos como o pano de fundo do romance de Jack e Rose em Titanic.

Mas além do filme de James Cameron, o desastre também conta com outras “encarnações” na cultura pop. Uma das mais inusitadas é o longa animado Titanic: The Legend Goes On (Titanic: A Lenda Continua).

Lançada em 2000, a animação também é conhecida como Titanic: O Filme Animado. Uma mistura de romance, drama, fantasia e musical, o longa é uma produção do cineasta italiano Camilo Teti.

O filme chegou aos cinemas apenas na Itália, mas em outros países, ganhou edições em DVD e VHS.

Titanic: A Lenda Continua se destaca por sua trama realmente bizarra – que começa com uma cópia descarada do filme de James Cameron, mas com os gêneros trocados.

O longa acompanha a história de Angelica, uma jovem humilde que se apaixona pelo Sir. William, um cavalheiro rico e influente, a bordo do transatlântico.

Mas não é só isso: o filme também foca na história de outros passageiros do Titanic – que incluem cachorros falantes e ratinhos encrenqueiros – na jornada ao Novo Mundo.

Detonado por público e crítica, o longa é descrito por Linda Maria Koldau, a autora do livro Titanic Nos Cinemas: Mito versus Verdade como “uma terrível imitação da Disney que se destaca pelo mal gosto”.

Na época do lançamento, a imprensa especializada também chamou A Lenda Continua de “desrespeito à memória do Titanic” e “inapropriado para adultos, crianças e qualquer pessoa com a habilidade de ver e ouvir”.

Felizmente, você não precisa gastar dinheiro ou assinar serviços de streaming para assistir Titanic: A Lenda Continua. O filme está disponível gratuitamente no YouTube (com áudio em inglês). Confira abaixo.

O Titanic de James Cameron, por outro lado, está na Star+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.