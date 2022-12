A cena de Avatar: O Caminho da Água que prova que live-action sempre supera CGI

Com o lançamento de Avatar: O Caminho da Água nos cinemas, surge um debate importante: até que medida o CGI pode substituir as emoções humanas? Afinal de contas, a maior parte do longa é produzida em computação gráfica. Uma cena em particular, por outro lado, prova que o live-action sempre supera o CGI.

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Continua depois da publicidade

Comandado por James Cameron, Avatar 2 traz o retorno de Sam Worthington e Zoe Saldana como Jake Sully e Neytiri. O elenco também conta com o reforço de Kate Winslet (Titanic), Edie Falco (Nurse Jackie) e outras estrelas.

Revelamos abaixo como uma das cenas mais dramáticas de Avatar 2 também reflete sobre a batalha de CGI vs. live-action; confira!

Momento de Avatar levanta debate sobre live-action vs. CGI

Como notaram diversas resenhas críticas sobre Avatar: O Caminho da Água, a computação gráfica (junto com outros efeitos especiais do longa) transforma o filme em uma experiência completamente imersiva.

No entanto, alguns jornalistas criticaram a utilização excessiva dos efeitos especiais no filme de James Cameron.

“É como se fosse uma hiper manipulação digital. E em algumas cenas, cansa a vista. No final das contas, podemos concluir que os efeitos foram um pouco demais”, afirma a análise do site GQ Magazine, por exemplo.

Em Avatar: O Caminho da Água, a cena mais emblemática da luta entre live-action e CGI envolve o Coronel Miles Quaritch, personagem de Stephen Lang.

Na trama do primeiro Avatar, vale lembrar, o Coronel Miles Quaritch, interpretado por Stephen Lang, morre durante a Batalha de Pandora.

O personagem é derrotado por Neytiri, e por isso, seu retorno em Avatar 2 pegou muitos espectadores de surpresa.

Em Avatar: O Caminho da Água, Quaritch surge como um “Recombinante” após suas memórias humanas serem transferidas para um corpo do Projeto Avatar.

A cena mais dramática do personagem – além da batalha final contra Jake Sully – mostra a versão Avatar do Coronel Quaritch encontrando o corpo de sua contraparte humana.

Quando a versão humana do Coronel olha para a câmera, o público testemunha toda a humanidade de suas emoções. No entanto, quando sua contraparte Na’vi tenta demonstrar sentimentos, as emoções acabam se perdendo no rosto de CGI do alien.

Ironicamente, só mesmo os humanos podem perceber a diferença entre criações de computação gráfica e cenas com personagens que são, intrinsecamente, humanos.

No Reddit, alguns espectadores também reclamam do CGI de Avatar: O Caminho da Água, principalmente na mudança dos frames.

“Os visuais são incríveis! Mas a acelerada mudança nos frames me distraiu muito. Em alguns momentos, chegou a enjoar”, comentou um fã na rede social.

Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.