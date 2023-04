Arnold Schwarzenegger e Tom Hanks quase estrelaram Super Mario em live-action

Você sabia que, muitos antes da animação Super Mario Bros chegar aos cinemas, a franquia da Nintendo foi adaptada em um bizarro filme live-action com John Leguizamo e o eterno Bob Hoskins? Ainda mais impressionante é o fato de Tom Hanks e Arnold Schwarzenegger quase terem sido escolhidos para protagonizar o longa.

Atualmente, o filme animado Super Mario Bros está em cartaz nos cinemas brasileiros. “Com a ajuda da princesa Peach, Mario se prepara para enfrentar o todo-poderoso Bowser e impedir seus planos de conquistar o mundo”, diz a sinopse oficial do longa.

O elenco de vozes de Super Mario Bros: O Filme conta com Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha), Charlie Day (It’s Always Sunny in Philadelphia), Seth Rogen (Vizinhos), Jack Black (Escola do Rock) e Fred Armisen (Wandinha).

Mostramos abaixo porque Arnold Schwarzenegger e Tom Hanks quase protagonizaram a versão live-action de Super Mario Bros; confira!

Schwarzenegger e Tom Hanks quase protagonizaram filme de Super Mario Bros

Lançado em 1993, o filme live-action de Super Mario Bros trouxe Bob Hoskins como Mario, John Leguizamo como Luigi e Dennis Hopper como Koopa (ou Bowser).

O longa falhou em conquistar o público, tornando-se um fracasso de bilheteria e aparecendo com frequência nas listas dos “piores filmes de todos os tempos”.

Bob Hoskins, que faleceu em 2014, nem sabia que o filme era baseado em um game! Em várias entrevistas, o ator descreveu as gravações de Super Mario Bros como “um pesadelo”. Para ele, este foi o pior filme de sua carreira.

Muitos fãs não sabem, mas antes da escalação do elenco de Super Mario Bros, o estúdio responsável pelo longa ofereceu dois papéis importantes para Arnold Schwarzenegger e Tom Hanks.

Originalmente, Dustin Hoffman se ofereceu para interpretar Mario. Porém, Minoru Arakawa, o fundador da Nintendo nos Estados Unidos, não “comprou” o ator como o personagem.

Enquanto isso, o estúdio convidou Danny DeVito para viver o protagonista. No entanto, o astro de Matilda recusou a proposta.

Aí, antes de Dennis Hopper aceitar o papel de Bowser, Arnold Schwarzenegger chegou a ser considerado para o posto do vilão! O estúdio também propôs o papel a Michael Keaton, o astro de Batman.

Finalmente, Tom Hanks chegou a fazer testes para o papel de Luigi. Porém, após o ator lançar vários fracassos de bilheteria, o estúdio acabou substituindo-o por John Leguizamo.

Dado o grande sucesso da adaptação animada de Super Mario Bros nos cinemas, a possibilidade da franquia ganhar uma nova versão live-action é definitivamente interessante.

Enquanto isso, você pode conferir Super Mario Bros: O Filme nos cinemas brasileiros.

