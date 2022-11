Como as HQs influenciam Terra dos Sonhos, na Netflix

Protagonizado por Jason Momoa e pela atriz mirim Marlow Berkley, Terra dos Sonhos se tornou um verdadeiro fenômeno na Netflix. Desde a estreia, o filme lidera o Top 10 da plataforma, superando alguns dos maiores hits do streaming. O que muitos espectadores não sabem é que a trama de Terra dos Sonhos é baseada em uma popular HQ.

“Uma destemida jovem órfã embarca em uma jornada pela terra dos sonhos para encontrar uma pérola mágica e realizar seu maior desejo”, afirma a sinopse oficial de Terra dos Sonhos na Netflix.

Além de Jason Momoa e Marlow Barkley, o elenco de Terra dos Sonhos toda conta com Kyle Chandler (Grey’s Anatomy), Weruche Opia (I May Destroy You), India de Beaufort (Modern Family) e Chris O’Dowd.

Revelamos abaixo como as histórias em quadrinhos influenciaram a trama de Terra dos Sonhos, na Netflix; confira.

Trama de Terra dos Sonhos é inspirada em antiga HQ na Netflix

As origens de Terra dos Sonhos, o novo hit da Netflix, remontam ao início do século XX. O filme de Jason Momoa é inspirado na HQ “Little Nemo in Slumberland” (Pequeno Nemo na Terra dos Sonhos, na foto acima), lançada por Winsor McCay entre 1905 e 1927.

Em um papo com um site americano, o cineasta Francis Lawrence, diretor de Terra dos Sonhos, falou sobre as inspirações do filme.

“Lembro de analisar parte do material original, mas nossa ideia sempre foi pegar essa ideia e criar nossas próprias histórias, trazendo a trama para um universo mais contemporâneo”, comentou o diretor.

Uma das principais mudanças entre HQ e filme envolve o gênero do personagem principal. Nos quadrinhos, Nemo é um garoto, e na produção da Netflix, é uma garota.

A trama da personagem também sofre muitas modificações. Nos quadrinhos, por exemplo, Nemo não se junta ao aventureiro Flip para encontrar o pai.

Dito isso, o filme e as HQs trabalham com a mesma premissa: uma criança chamada Nemo que embarca em aventuras fantásticas no mundo dos sonhos.

Francis Lawrence revelou também que o personagem Flip não se baseia somente nas HQs, mas também em ideias de Jason Momoa e da figurinista Trish Summerville.

“Por não ter muito conhecimento da história original, pude começar o Flip do zero. Já sabíamos que o Jason (Momoa) seria o intérprete, pois, em pessoa, ele tem muitos elementos para dialogar com um personagem como esse”, explicou Lawrence.

Surpreendentemente, o filme da Netflix não é a primeira adaptação da história em quadrinhos de Winsor McCay.

Em 1993, o cineasta Chris Columbus (famoso pelos primeiros filmes de Harry Potter), “Little Nemo: Dreams in Slumberland” (Pequeno Nemo: Sonhos na Terra dos Sonhos), uma adaptação animada da HQ.

O musical animado garantiu apenas 2 milhões de dólares nos cinemas, mas em 1993, se tornou uma das fitas VHS mais requisitadas nas locadoras.

Terra dos Sonhos, com Jason Momoa, está disponível na Netflix.

