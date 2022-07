Lightyear tem data para chegar no Disney+; veja

Lightyear é o mais novo filme animado ambientado no universo da franquia Toy Story, estrelado por Chris Evans, o longa-metragem teve uma recepção complicada nos cinemas, agora a produção recebeu a data de chegada ao streaming da Disney.

Através da conta oficial do filme no twitter, a Pixar revelou que no dia 3 de agosto, o filme estará disponível na plataforma.

A animação chega após 48 dias de sua janela nos cinemas, repetindo o processo ocorrido com Doutor Estranho Multiverso da Loucura.

Grandes lançamentos dos cinemas geralmente levam 45 ou 48 dias para serem adicionados no Disney+. É o período de exclusividade da exibição no cinema que tem sido utilizado pelos estúdios da Disney.

Confira o tweet reportado pelo CBR:

Get ready to blast off with Disney and Pixar’s #Lightyear streaming August 3 only on @DisneyPlus. 🚀💫 pic.twitter.com/iiXGgbcJvE — Pixar's Lightyear (@PixarsLightyear) July 19, 2022

Mais sobre a nova aventura do famoso astronauta da Pixar

A direção de Lightyear é de Angus MacLane, que previamente dirigiu os curtas-metragens BURN-E, Small Fry. Ele também dirigiu Procurando Dory, junto de Andrew Stanton.

Nos filmes anteriores de Toy Story, Buzz Lightyear foi dublado por Tim Allen. Como se trata de outra versão do personagem, Chris Evans entra como a voz do protagonista. As reações têm sido muito favoráveis, entretanto filme didiviu os fãs do personagem.

Lightyear está em exibição nos cinemas.

