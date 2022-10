O que aconteceu com os avós de Harry Potter? Confira

No Universo Mágico de Harry Potter, muito se sabe sobre Lily e James – os pais do protagonista. Após o assassinato do casal (pelas mãos do Lord Voldemort) Harry permanece sob a tutela dos tios, a odiada Família Dursley. Sendo assim, fica a dúvida: o que aconteceu com os avós do bruxo? E por que eles não puderam cuidar dele?

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Vista como uma das franquias mais bem sucedidas de todos os tempos, Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Harry Potter precisam saber sobre os avós do protagonista; confira.

Conheça o destino dos avós de Harry Potter

Em um papo com o site Mugglenet, J.K. Rowling revelou que todos os avós de Harry Potter – maternos e paternos – morreram antes do assassinato de Lily e James.

Após a morte do casal, Tia Petúnia se torna a única parente restante do protagonista. Por isso, Harry passa a infância e a adolescência com a Família Dursley.

O motivo de tanta tragédia é muito simples. No início da história, Harry precisa estar sozinho e isolado. Afinal, os temas de solidão e perda estão muito presentes na saga de J.K. Rowling.

Além disso, o fato de Harry ter sido criado por uma família indiferente (e até mesmo cruel) torna a chegada do personagem em Hogwarts ainda mais impressionante.

J.K. Rowling também explicou que a morte dos avós de Harry Potter não envolveu feitiços ou mistérios. Na verdade, todos eles morreram de causas naturais.

Os avós maternos de Harry Potter eram trouxas. Eles desconheciam a existência do mundo mágico até Lily receber sua carta de Hogwarts.

No flashback de Snape, que acontece em Harry Potter e as Relíquias da Morte, Petunia ameaça contar à mãe sobre os poderes mágicos de Lily. Ou seja: nessa época, os avós de Harry Potter ainda estavam vivos.

Segundo J.K. Rowling, os avós maternos de Harry Potter faleceram por uma “morte normal de trouxa” – provavelmente por doenças ou idade avançada.

Os avós paternos de Harry já eram velhos quando deram as boas-vindas ao filho James. É por isso que o personagem é tão mimado.

Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, Sirius Black revela que, ao fugir de casa, passou a morar com os pais de James.

Finalmente, J.K Rowling revela que os pais de James Potter morreram de velhice – mesmo em termos do Universo Mágico.

