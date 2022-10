Uma Garota de Muita Sorte: Netflix lança drama impactante

Nesta sexta-feira (7), a Netflix acrescentou um reforço de peso em seu catálogo. Trata-se do filme Uma Garota de Muita Sorte, um drama impactante com Mila Kunis no papel principal. Surpreendente e cheio de reviravoltas, o longa tem tudo para conquistar o público brasileiro da plataforma e provocar grandes debates nas redes sociais.

Uma Garota de Muita Sorte – Luckiest Girl Alive, no título original – mistura drama e suspense em uma trama de tirar o fôlego. O longa é baseado no livro de mesmo nome, escrito por Jessica Knoll. A direção fica por conta de Mike Barker (The Handmaid’s Tale).

Continua depois da publicidade

O filme estreou nos cinemas no final de setembro, pouco antes de chegar à Netflix. O novo projeto também falhou em conquistar a crítica especializada, garantindo apenas 31% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama chocante e o elenco de estrelas de Uma Garota de Muita Sorte; confira.

Conheça a trama misteriosa de Uma Garota de Muita Sorte

No centro de Uma Garota de Muita Sorte está uma reflexão importante sobre as produções true crime (baseadas em crimes reais) – como a popular série Dahmer: Um Canibal Americano.

“A vida perfeita de uma escritora começa se despedaçar quando um documentário sobre crimes reais faz com que ela confronte seu angustiante passado no colégio”, afirma a sinopse oficial de Uma Garota de Muita Sorte na Netflix.

O longa foca na história de Ani, uma escritora novaiorquina que leva uma vida (aparentemente) perfeita: ela tem uma cargo influente em uma famosa revista, um guarda-roupa de dar inveja e um casamento luxuoso à vista.

Porém, quando o diretor de um documentário true crime pede para Ani contar a história de um “incidente chocante” que aconteceu na época do ensino médio, Ani passa a confrontar verdades incômodas sobre o passado.

Eventualmente, a protagonista descobre que certas coisas nunca ficam enterradas para sempre, e que com novas revelações, seu futuro está em grande perigo.

Elenco de Uma Garota de Muita Sorte é liderado por Mila Kunis

Como citamos anteriormente, Mila Kunis lidera o elenco de Uma Garota de Muita Sorte como a protagonista Ani Fanelli. A atriz também é produtora-executiva do longa.

Mila Kunis é conhecida por performances em filmes como Amizade Colorida e Cisne Negro, além da série That ‘70s Show.

Finn Wittrock, famoso por interpretar vários personagens na série American Horror Story, vive Luke Harrison, o noivo de Ani.

Connie Britton, de The White Lotus e a 1ª temporada de American Horror Story, é Dina, a mãe de Ani.

O elenco principal de Uma Garota de Muita Sorte é completado por Dalmar Abuzeid (Degrassi: The Next Generation) como Aaron, o diretor do documentário que vira a vida de Ani de pernas pro ar.

Também estão no elenco de Uma Garota de Muita Sorte atores como Scoot McNairy (Narcos: México), Justine Lupe (Succession), Jennifer Beals (Flashdance) e Thomas Barbusca (Black Monday).

Uma Garota de Muita Sorte já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.