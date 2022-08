A Casa do Dragão: Veja Henry Cavill na pele de um Targaryen

Hoje em dia, Henry Cavill é muito conhecido por sua performance como Geralt na série The Witcher. Dado o visual do personagem, não é difícil imaginar Cavill na pele de um integrante do Clã Targaryen – da série A Casa do Dragão. Recentemente, um fã mostrou como seria o visual do ator na produção do HBO Max.

A Casa do Dragão é o primeiro spin-off de Game of Thrones. A série adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”. A história se passa durante o reinado dos Targaryen, um dos clãs mais poderosos de Westeros.

Henry Cavill – para a tristeza de muitos fãs – não está no elenco de A Casa do Dragão. A série, por outro lado, conta com atores como Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Ryan Toussaint (Corlys Velaryon) e Eve Best (Rhaenys Targaryen).

Mostramos abaixo como Henry Cavill se encaixaria direitinho na trama de A Casa do Dragão no HBO Max; confira.

Henry Cavill seria um ótimo Targaryen em A Casa do Dragão

Henry Cavill sabe que comparações entre os integrantes do clã Targaryen e o Geralt de The Witcher são inevitáveis.

Durante os eventos de divulgação da 1ª temporada de The Witcher, Cavill brincou com essa semelhança.

“Comparações como essa são sempre divertidas. Modelei meu personagem como a Khaleesi. Nas gravações, faço todo mundo me chamar de Emilia ou Khaleesi…. Podem me chamar de Mãe dos Dragões!”, comentou o ator, fazendo referência à semelhança entre as madeixas de Geralt e o penteado de Daenerys Targaryen em Game of Thrones.

Com o lançamento de A Casa do Dragão, o artista BossLogic – cujo nome real é Kode Abdo – imaginou como seria o visual de Henry Cavill na Casa Targaryen.

Na imagem em questão, Cavill aparece com um visual imponente e poderoso, digno dos monarcas mais importantes do clã Targaryen.

“O Henry Cavill faria um Aegon, o Conquistador, de respeito. Quem mais seria digno de montar Balerion, o Terror Negro?”, opinou um fã. Veja a imagem abaixo e tire suas próprias conclusões.

Aegon, o Conquistador, vale lembrar, foi o Rei Targaryen que partiu de Valyria a Westeros e iniciou a unificação dos Sete Reinos.

Embora não faça parte do elenco de A Casa do Dragão, Henry Cavill é um grande fã das Crônicas do Gelo e Fogo.

No DCEU, Henry Cavill contracena com Laurence Fishburne. O eterno Morpheus de Matrix interpreta Perry White, o patrão de Lois Lane.

Durante uma conversa com o colega de cena, Henry Cavill incentivou Fishburne a ler os livros de George R.R. Martin antes de assistir Game of Thrones.

“Ele estava preste a assistir à série, mas aí o Henry (Cavill) disse para ele ler os livros primeiro”, revelou Conleth Hill, o intérprete do Lord Varys (e amigo de longa data de Laurence Fishburne), em uma entrevista a um site americano.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente pelo HBO Max.

