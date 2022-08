Atriz de A Casa do Dragão foi impedida de conhecer versão mais velha de sua personagem

Os próximos episódios de A Casa do Dragão trarão grandes novidades para a trama da série. Uma das mais importantes será a troca do elenco – que mudará os atores de 4 personagens cruciais. Recentemente, uma das atrizes mais queridas da série revelou ter sido orientada a não conhecer a intérprete da versão mais velha de sua personagem.

A Casa do Dragão, vale lembrar, é o primeiro spin-off de Game of Thrones. A série adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”, ambientado durante o reinado dos Targaryen.

O elenco da série tem atores como Matt Smith (Daemon Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Criston Cole) e Sonoya Mizuno (Mysaria).

Revelamos abaixo por que uma atriz de A Casa do Dragão foi impedida de conhecer a versão mais velha de sua personagem; confira.

Jovem Rhaenyra de A Casa do Dragão não pôde conhecer colega de elenco

Em A Casa do Dragão, Rhaenyra Targaryen é uma das personagens mais populares. Nas redes sociais, inúmeros espectadores já torcem pelo #TimeRhaenyra.

Grande parte da popularidade de Rhaenyra se deve ao carisma da atriz australiana Milly Alcock, que dá um show como a versão mais jovem da personagem.

Em breve, os fãs de A Casa do Dragão terão que se despedir de Milly Alcock. Afinal de contas, na 2ª fase da série, Rhaenyra será interpretada pela britânica Emma D’Arcy.

Alcock, atualmente com 22 anos, interpreta a Rhaenyra de 15 anos. Emma D’Arcy, de 30 anos, será a versão adulta da Targaryen.

Em uma entrevista recente, Milly Alcock afirmou ter sido orientada a não entrar em contato com Emma D’Arcy durante (e após) as gravações de A Casa do Dragão.

“A Emma e eu ficamos tipo: ‘Vamos nos encontrar!’ Queríamos nos reunir com o Miguel (Sapochnik, diretor da série) para discutir a progressão da Rhaenyra como personagem”, comentou Alcock em um papo com um site americano.

Segundo a atriz, Miguel Sapochnik rejeitou a ideia, com o objetivo de evitar “imitações” na performance de Rhaenyra.

“O Miguel não quis que nos encontrássemos! Isso foi realmente interessante. Então, nunca tivemos essa discussão. Acho que ele sabia que nós tentaríamos imitar uma a outra”, explicou Alcock.

Durante a entrevista, Milly Alcock também afirmou que o diretor de A Casa do Dragão a incentivou a abraçar a “frieza” de Rhaenyra Targaryen.

“Ela é muito austera na maneira como se apresenta. Eu, por outro lado, sou uma pessoa inquieta”, comentou a atriz.

Na 2ª fase de A Casa do Dragão, além de Rhaenyra, 4 personagens devem ganhar novos intérpretes. São eles: Alicent Hightower, Laena Velaryon e Laenor Velaryon.

A mudança ainda não tem data para acontecer, mas de acordo com a trama da série, o novo elenco deve estrear no quinto ou sexto episódio.

Os capítulos de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente pela HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.