Atriz de Mulher-Hulk revela se Jen retornará em Demolidor

Após o surpreendente desfecho de Mulher-Hulk, os fãs da Marvel querem saber: o que o futuro aguarda para a heroína no MCU? Dados os eventos do episódio final, tudo indica que Jennifer Walters retornará em Born Again, a nova série solo do Demolidor. Em uma entrevista recente, Tatiana Maslany discutiu a possibilidade.

“Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha a história de Jennifer Walters, uma advogada, solteira, na casa dos 30 anos, cujo maior desejo é ser bem-sucedida em sua profissão. Mas há um ‘pequeno’ detalhe: ela é prima de Bruce Banner, o Incrível Hulk”, afirma a sinopse oficial de Mulher-Hulk no Disney+.

Protagonizada por Tatiana Maslany (Orphan Black), a série conta também com Mark Ruffalo (Vingadores: Ultimato), Tim Roth (O Incrível Hulk), Ginger Gonzaga (Space Force), Renée Elise Goldsberry (Hamilton) e Jameela Jamil (Legendary) no elenco.

Revelamos abaixo tudo que a intérprete de Jennifer Walters revelou sobre o futuro da Mulher-Hulk nos filmes e séries da Marvel; confira!

Após Mulher-Hulk, Jennifer Walters volta em Demolidor?

No episódio final de Mulher-Hulk, a produção utiliza o bom humor para criticar os fãs da Marvel e alguns dos maiores clichês do MCU.

Após uma chocante participação surpresa, o episódio final de Mulher-Hulk oferece um desfecho satisfatório para a história de Jennifer Walters – principalmente em relação ao romance da heroína com o Demolidor.

Com mais uma participação de Matt Murdock, a série do Disney+ encerra sua trama com chave de ouro.

Em uma entrevista recente, Tatiana Maslany discutiu seus planos para o futuro e os próximos projetos da Mulher-Hulk no MCU.

Perguntada sobre uma possível participação em Demolidor: Born Again – a nova série solo de Matt Murdock – a atriz preferiu manter o mistério.

“Preciso de um convite para poder voltar! Preciso de um contrato, na verdade. Adoraria participar da série”, brincou Maslany.

No final de Mulher-Hulk, Jennifer Walters e o Demolidor parecem iniciar um relacionamento sério. Matt Murdock até participa de uma reunião de família com os pais de Jen.

Logo, ao que tudo indica, a relação dos personagens continuará em Demolidor: Born Again. Os pombinhos podem ser perturbados pela chegada de outras pretendentes do herói – como a inesquecível Elektra.

Demolidor: Born Again, vale lembrar, não é uma 4ª temporada da série Demolidor (exibida pela Netflix). A produção do Disney+ funciona como um “leve reboot” do personagem. Nessa nova versão, o Demolidor é uma figura bem mais irreverente e divertida.

A série, por outro lado, também deve trazer aquele clima de tensão que os fãs do Demolidor tanto gostam.

Ainda sem uma data específica de estreia, Demolidor: Born Again deve chegar ao Disney+ em meados de 2024.

