Explicamos a cena pós-créditos de Mulher-Hulk

Mulher-Hulk exibiu, nesta semana, o episódio final de sua 1ª temporada. O capítulo termina com um desfecho impactante, que aborda as principais críticas à série e as pré-concepções dos fãs do MCU. O episódio também conta com uma interessante cena pós-créditos, que traz uma reviravolta incrível para o futuro da Marvel.

“Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha a história de Jennifer Walters, uma advogada, solteira, na casa dos 30 anos, cujo maior desejo é ser bem-sucedida em sua profissão. Mas há um ‘pequeno’ detalhe: ela é prima de Bruce Banner, o Incrível Hulk”, afirma a sinopse oficial de Mulher-Hulk no Disney+.

Protagonizada por Tatiana Maslany (Orphan Black), a série conta também com Mark Ruffalo (Vingadores: Ultimato), Tim Roth (O Incrível Hulk), Ginger Gonzaga (Space Force), Renée Elise Goldsberry (Hamilton) e Jameela Jamil (Legendary) no elenco.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a cena pós-créditos de Mulher-Hulk no Disney+ – cuidado com os spoilers.

O que acontece na cena pós-créditos de Mulher-Hulk?

No final de Mulher-Hulk, Jennifer Walters evita uma batalha titânica (com o perdão do trocadilho) ao quebrar a 4ª parede e dialogar com os roteiristas de sua própria série.

Eventualmente, Todd Phelps e o Abominação são detidos – Todd por hackear o computador de Jen e Emil Blonsky por descumprir as regras de sua liberdade condicional.

O personagem de Tim Roth aceita a responsabilidade e acaba condenado a 10 anos de prisão.

Porém, na cena pós-créditos de Mulher-Hulk, Wong usa seus poderes mágicos para libertar o Abominação e levá-lo para Kamar-Taj. Mas afinal: qual é a motivação do feiticeiro?

Ao que tudo indica, Wong decide libertar o Abominação para continuar sua amizade com o monstrengo. No terceiro episódio de Mulher-Hulk, vale lembrar, Wong atua como uma “testemunha de caráter” no julgamento de Blonsky.

Outra teoria interessante afirma que, em Kamar-Taj, Wong usa criaturas como o Abominação para treinar os novos cadetes das forças mágicas.

Dados os eventos de Doutor Estranho 2, os feiticeiros de Kamar-Taj precisam comer muito arroz com feijão para enfrentar as ameaças mágicas mais perigosas do multiverso.

Além disso, o Abominação também assume um papel parecido em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. A luta entre Wong é o monstro, na verdade, era uma das etapas do treinamento do feiticeiro.

Claramente, não existe animosidade entre Wong e Emil Blonsky. Agora, resta saber se o personagem de Tim Roth conseguirá ficar longe de suas várias noivas.

Em uma entrevista recente, Benedict Wong – o intérprete de Wong – falou sobre essa nova fase de seu personagem.

“Gosto demais de interpretar esse personagem e ver até onde ele pode me levar. Em cada novo projeto, revelamos mais uma camada da cebola. E aí, vocês entendem melhor as excentricidades do Feiticeiro Supremo”, comentou o ator.

Todos os episódios de Mulher-Hulk estão disponíveis no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

