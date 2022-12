Audiência de Harry & Meghan bate impressionante recorde na Netflix

Como era de se esperar, o documentário Harry & Meghan se tornou um inegável hit na Netflix – para o desespero da Família Real e de apoiadores da monarquia britânica. Além de conquistar fãs no mundo inteiro, a série quebrou um impressionante recorde na Netflix, tornando-se a produção mais assistida do gênero.

“Nesta série documental, Harry e Meghan contam a complicada jornada do casal, do início do namoro ao afastamento da família real”, afirma a sinopse oficial de Harry & Meghan.

Os três primeiros episódios de Harry & Meghan já estrearam na Netflix. Os próximos capítulos chegam em 15 de dezembro.

Revelamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre o recorde de audiência de Harry & Meghan; confira.

Harry & Meghan é a série documental mais assistida da Netflix

Os três primeiros episódios da série documental Harry & Meghan estrearam na Netflix em 8 de dezembro.

Desde então, a série passou a figurar no Top 10 de 85 países (incluindo o Brasil) – um feito raro para uma produção documental.

Atualmente, Harry & Meghan é a 5ª série mais assistida do catálogo brasileiro da Netflix, à frente de hits como 1899 e Amigas Para Sempre.

No Reino Unido, Harry & Megan garantiu a posição Número 1 do ranking, mesmo com os pedidos de boicote feitos por parlamentares ingleses.

Segundo uma nota oficial da Netflix, Harry & Meghan foi assistida por mais de 81,55 milhões de horas em sua primeira semana de lançamento – tornando-se assim a série documental com a estreia mais bem sucedida da Netflix.

A produção também tem tudo para se estabelecer como o documentário mais popular da plataforma, superando sucessos como O Golpista do Tinder e Mistérios Sem Solução.

Os três últimos episódios de Harry & Meghan estreiam na Netflix em 15 de novembro, o que deve aumentar a popularidade da série.

Afinal de contas, os episódios finais prometem trazer algumas das revelações mais chocantes sobre a Família Real.

Os primeiros capítulos mostram como Harry e Meghan se conheceram, como os pombinhos se apaixonaram e como o casal lidou com o assédio da mídia.

Temas mais polêmicos, como a “separação” de Harry e Meghan da Família Real, e as acusações de racismo feitas contra a nobreza britânica, devem ser abordados nos próximos episódios.

Enquanto o documentário Harry & Meghan vira febre na Netflix, membros do Parlamento Inglês fazem de tudo para retaliar o casal. Um projeto de lei, inclusive, pede a remoção dos títulos de Duque e Duquesa de Sussex.

Você já pode conferir os três primeiros episódios de Harry & Meghan na Netflix. Os próximos capítulos chegam nesta quinta-feira, 15 de dezembro.

