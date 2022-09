Cena deletada de A Casa do Dragão confirma bissexualidade de personagem

Sucesso no HBO Max, A Casa do Dragão se destaca por seus personagens carismáticos e bem construídos. Porém, recentemente, a série foi criticada por deletar uma cena que, aparentemente, confirma a bissexualidade de um personagem importante. Mas afinal: o que a sequência excluída significa para o futuro da série?

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

O elenco de A Casa do Dragão é liderado por Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Matt Smith (Daemon), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de A Casa do Dragão precisam saber sobre a sexualidade de um dos personagens mais importantes da série; confira!

Daemon Targaryen é bissexual em A Casa do Dragão?

À medida que a 1ª temporada de A Casa do Dragão se aproxima do episódio final, a série do HBO Max confirma aspectos importantes da caracterização de seus personagens.

Junto com o lançamento de “A Princesa e a Rainha” – o 6º episódio da série – a produção do HBO Max um vídeo de bastidores, que mostra a equipe retornando à Espanha para gravar nas locações do país.

No vídeo, em um momento de apenas um segundo (e que vem de uma cena deletada), os fãs da série conseguiram confirmar a bissexualidade de Daemon Targaryen.

Os espectadores de A Casa do Dragão já haviam percebido que, no 6º episódio, Daemon conversa intimamente com um servo de sua residência em Pentos. Na cena deletada, o Targaryen aparece beijando o personagem em questão.

A sexualidade de Daemon Targaryen não é explicitada no livro “Fogo e Sangue”, a obra de George R.R. Martin que inspira A Casa do Dragão. Porém, a série do HBO já provou que Daemon não vê barreiras no que diz respeito aos seus desejos.

Em um dos episódios mais comentados da 1ª temporada de A Casa do Dragão, Daemon leva a sobrinha Rhaenyra a um bordel. Lá, os Targaryen fazem muito mais do que flertar.

Além disso, Daemon não é um seguidor da Fé dos Sete. Suas concepções morais estão bem mais relacionadas às particularidades da Casa Targaryen. Ou seja: se relacionar com homens não deve ser um problema para ele.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente (todos os domingos) pelo HBO Max.

