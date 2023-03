Cidade Invisível: Por que a 2ª temporada demorou tanto, segundo Marco Pigossi

Com apenas 5 episódios, a 2ª temporada da série brasileira Cidade Invisível demorou mais de 2 anos para estrear na Netflix. Sendo assim, o que explica tanta demora? Em um papo recente com a imprensa, o ator Marco Pigossi, intérprete do protagonista Eric, revelou a verdade.

“Depois de voltar à vida em águas sagradas, um homem faz de tudo para encontrar a filha. Nessa busca, ele descobre sua verdadeira natureza”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Cidade Invisível.

Criada por Carlos Saldanha (Rio), Cidade Invisível tem Marco Pigossi (Tidelands), Alessandra Negrini (Travessia), Julia Konrad (1 Contra Todos), Simone Spoladore (Desmundo) e Zahy Tentehar (Independências) no elenco.

Mostramos abaixo porque, segundo Marco Pigossi, a 2ª temporada de Cidade Invisível demorou tanto para estrear na Netflix; confira!

Por que Cidade Invisível 2 demorou mais de 2 anos para estrear na Netflix?

Após anos de espera, a 2ª temporada de Cidade Invisível finalmente estreou na Netflix! Os novos episódios chegaram ao catálogo brasileiro da plataforma em 22 de março.

A série não demorou a figurar no Top 10 do streaming, estabelecendo-se como uma das produções brasileiras mais populares do streaming.

Pelo menos até o momento, Cidade Invisível é a 4º série mais assistida da Netflix, perdendo apenas para O Agente Noturno, Chiquititas e Despercebida.

Embora esteja fazendo muito sucesso na Netflix, a 2ª temporada de Cidade Invisível revoltou muitos fãs pela quantidade reduzida de episódios.

Como citamos anteriormente, o segundo ano da produção nacional tem apenas 5 episódios de pouco mais de meia hora cada.

Ao todo, a 2ª temporada de Cidade Invisível tem 3 horas e meia de duração. Os episódios do primeiro ano, por sua vez, totalizam 4 horas e 10 minutos.

Em uma entrevista recente à imprensa, Marco Pigossi – o protagonista Eric – revelou porque a 2ª temporada de Cidade Invisível demorou tanto para estrear, e porque a nova leva de episódios é consideravelmente menor.

Segundo ele, o grande objetivo da 2ª temporada de Cidade Invisível era manter a qualidade da série, e não a quantidade de episódios.

“A segunda temporada se aprofunda um pouco mais. Existiu um cuidado muito grande de se aprofundar, de pesquisa, de incluir os povos originários e os trazer para o protagonismo. Trazer novos elementos e entender o que é folclore, o que é crença e religião. Tudo isso é parte da nossa história, né? E pensamos em como retratá-las de uma maneira respeitosa, verdadeira e interessante”, comentou o astro.

A influência indígena é um dos grandes trunfos da 2ª temporada de Cidade Invisível, e para garantir uma trama fiel e respeitosa, os produtores da série contaram com a ajuda de vários consultores e diretores vindos dos povos originários.

“Nós trouxemos diretores indígenas que estavam com a gente o tempo inteiro. Atores nos orientaram com a língua tukano, algo que nunca foi visto ou ouvido em uma ficção nossa antes. Incluímos novos personagens e novas regiões para manter o nível técnico que conseguimos na primeira temporada”, explicou Marco Pigossi.

Todos os episódios de Cidade Invisível estão disponíveis na Netflix.

