Com mais de 100 mil assinaturas, petição exige volta de Henry Cavill em The Witcher

O anúncio da despedida de Henry Cavill em The Witcher deixou a internet em polvorosa. A partir da 4ª temporada, o “novo Geralt” será interpretado por Liam Hemsworth, de Jogos Vorazes. Revoltados, assinantes da Netflix criaram uma petição para exigir o retorno de Cavill. Até o momento, o documento já acumula mais de 100 mil assinaturas.

“O mutante Geralt de Rivia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse oficial de The Witcher.

Atualmente, The Witcher aguarda o lançamento de sua 3ª temporada – a última com Henry Cavill. Os novos episódios devem estrear em meados de 2023. Além do britânico, o elenco da série é liderado por Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de The Witcher precisam saber sobre a petição que exige a volta de Henry Cavill à série da Netflix; confira.

Fãs da Netflix querem a volta de Henry Cavill após a 3ª temporada de The Witcher.

No final de outubro, a Netflix confirmou a despedida de Henry Cavill em The Witcher. A plataforma não revelou o motivo da saída, mas o ator compartilhou uma postagem emocionante nas redes sociais.

“Minha jornada como Geralt de Rivia foi repleta de monstros e aventuras e, infelizmente, eu pendurei meu medalhão e minhas espadas para a quarta temporada. Em meu lugar, o fantástico Sr. Liam Hemsworth assumirá o manto do Lobo Branco”, comentou o ator.

Mesmo assim, muitos fãs ficaram revoltados com a substituição. Para eles, Henry Cavill é “o único Geralt”.

Com a intenção de “obrigar” a Netflix a recontratar o ator, alguns espectadores criaram um abaixo-assinado no site Change.org. Atualmente com 180 mil assinaturas, a petição chega perto do objetivo de 200 mil.

“Henry não está deixando The Witcher por causa do Superman. Os executivos da Netflix, mais uma vez, decidiram ir contra os desejos dos fãs. A razão pela qual The Witcher é uma série tão popular é o amor dos fãs pelos livros e jogos, que são odiados e ridicularizados pelos roteiristas e showrunners”, detona a petição.

O texto da petição é concluído com uma referência ao criticado final da série épica Game of Thrones.

“Vamos mostrar a eles em números (e dinheiro, porque é tudo com o que eles realmente se importam) que nenhum de nós, fãs de The Witcher, continuará assistindo a série após a conclusão da 3ª temporada. Já sofremos com o final de Game of Thrones, não deixaremos o mesmo acontecer com The Witcher”, afirma o abaixo-assinado.

A Netflix não se manifestou sobre a petição. Independente do número de assinaturas, a plataforma não pode simplesmente “obrigar” Cavill a retornar à série.

A 3ª temporada de The Witcher, ainda com Henry Cavill no elenco, estreia na Netflix em 2023. Os episódios com Liam Hemsworth devem chegar somente após 2024.

Em breve, a plataforma também lançará The Witcher: A Origem, o aguardado prólogo da franquia. Protagonizada por Michelle Yeoh (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), a minissérie estreia em 25 de dezembro.

Todos os episódios de The Witcher estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.