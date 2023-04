Coração Marcado não é uma história real, mas gera problemas para a Colômbia

Diferentemente do que muitos fãs imaginam, a novela Coração Marcado não é inspirada em uma história real. No entanto, mesmo com uma trama completamente fictícia, a produção da Netflix tem causado grande polêmica na Colômbia – forçando até mesmo declarações de órgãos oficiais.

“Ele só queria se vingar da organização de tráfico de órgãos que assassinou sua esposa, mas acabou se envolvendo com a mulher que recebeu o coração dela”, afirma a sinopse oficial de Coração Marcado na Netflix.

Com um elenco repleto de famosos atores latinos, Coração Marcado é protagonizada por Michel Brown, Ana Lucía Domínguez e Sebastián Martínez.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a controvérsia que Coração Marcado causa na Colômbia; confira!

Coração Marcado se envolve em grande polêmica na Colômbia

Até o momento, Coração Marcado é a série mais assistida pelos assinantes brasileiros da Netflix, superando até mesmo os hits Bem-vindos ao Éden e O Agente Noturno.

Como você já sabe, a trama da novela é ambientada no sombrio mundo do tráfico de órgãos – e é justamente por isso que a série acabou se envolvendo em uma grande polêmica na Colômbia.

A história da série, como citamos anteriormente, é completamente fictícia. No entanto, muitos assinantes da Netflix acreditam que os eventos da trama, na verdade, são inspirados na vida real.

Por isso, em um comunicado oficial enviado à imprensa, a Associação Colombiana de Transplantes de Órgãos (OTCA) se disse preocupada com o potencial impacto negativo que Coração Marcado pode causar no público.

Afinal de contas, quem se impressiona pelos eventos da série, pode hesitar na hora de se tornar doador de órgãos.

Na nota oficial, a OTCA salienta que a história de Coração Marcado é inteiramente fictícia, e que os colombianos não devem levar os eventos da produção em conta na decisão de doar (ou não) os órgãos.

“A Associação Colombiana de Transplantes de Órgãos reafirma que a série da Netflix Coração Marcado não é baseada em acontecimentos reais e, portanto, é um produto da imaginação transmitida para o entretenimento dos seus telespectadores”, disse a organização, na nota que também foi repercutida no Twitter.

Em sua declaração oficial, a Associação Colombiana de Transplantes de Órgãos também cita a perspectiva negativa que a novela pode trazer para os assinantes da Netflix.

“A OTCA expressa sua preocupação de que seu conteúdo possa impactar negativamente na cultura da doação, afetando os milhares de pacientes que estão atualmente em lista de espera”, explica o órgão.

Finalmente, a Associação deixa bem claro que o tráfico de órgãos é um crime, e que todos os transplantes realizados no país seguem a lei.

“O processo de doação de órgãos em nosso país é regulado por entidades governamentais, das quais participam especialistas na área”, conclui a OTCA.

Nem a Netflix e nem os produtores de Coração Marcado se manifestaram sobre a declaração da Associação Colombiana de Transplantes de Órgãos.

Você pode assistir todos os episódios de Coração Marcado na Netflix.

