Criador de The Big Bang Theory ajudou na separação de dois astros de forma especial

Uma das sitcoms mais populares do mundo, The Big Bang Theory contou com grandes confusões nos bastidores. Um dos momentos mais conturbados ocorreu quando Johnny Galecki e Kaley Cuoco – os intérpretes de Leonard e Penny – se separaram na vida real. Para evitar o climão nas gravações, o criador da série decidiu tomar uma atitude inusitada.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Mostramos abaixo como o criador de The Big Bang Theory ajudou Kaley Cuoco e Johnny Galecki após a separação do casal; confira.

Johnny Galecki e Kaley Cuoco esconderam o namoro dos fãs de The Big Bang Theory

Em um claro caso de “a vida imita a arte”, Johnny Galecki e Kaley Cuoco começaram a namorar entre a 1ª e a 2ª temporada de The Big Bang Theory.

Na época, o namoro de Leonard e Penny ainda não havia começado. Por isso, Galecki decidiu manter o relacionamento em segredo.

“Quando estávamos namorando, o Johnny se preocupava muito em não arruinar a relação do Leonard e da Penny. Por que, naquela época, eles ainda não estavam namorando. Ele sempre foi muito inteligente. Eu só ficava pensando ‘Quem se importa?’”, explicou Kaley Cuoco.

Ao esconder o relacionamento, o intérprete de Leonard tinha o objetivo de “proteger” os fãs de The Big Bang Theory.

“Ele se importava muito com o que os fãs pensariam. Queríamos que eles torcessem para ver Leonard e Penny juntos. Mas se eles nos vissem na vida real, isso poderia arruinar a fantasia”, comentou a atriz.

O relacionamento amoroso de Kaley Cuoco e Johnny Galecki durou cerca de 2 anos, entre 2008 e 2010.

Após o término, os atores continuaram contracenando em The Big Bang Theory. E para evitar momentos constrangedores, Chuck Lorre (o criador da série) apostou em uma estratégia inusitada.

Segundo Kaley Cuoco, depois da separação, as cenas de Leonard e Penny ficaram cada vez mais íntimas e românticas.

“Quando nos separamos, obviamente estávamos meio sensíveis. Mas me lembro daquelas semanas em que o Chuck escreveu alguns episódios em que, de repente, nossos personagens estavam dormindo juntos a cada segundo”, revelou Cuoco.

Na época, os atores ficaram em dúvida: será que Chuck Lorre fazia isso para evitar situações constrangedoras, ou simplesmente para zoá-los? Kaley Cuoco nunca descobriu a resposta.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.