Criadores de Stranger Things revelam a maior inspiração da temporada final

Fãs de Stranger Things mal podem esperar pelo lançamento da temporada final. Ao que tudo indica, os espectadores da Netflix ainda terão que aguardar um bom tempo para a estreia dos novos episódios. Em uma entrevista recente, os criadores da série discutiram o status da produção e revelaram a maior inspiração da reta final.

Na 4ª temporada de Stranger Things, já disponível na Netflix, Eleven se muda com a Família Byers para a Califórnia. Em um novo cenário, a personagem tenta lidar com a perda de seus poderes, eliminados durante a batalha final contra o Devorador de Mentes.

O quinto ano, dessa forma, encerrará a trama da série de uma vez por todas. Segundo informações prévias, Will Byers terá um papel extremamente importante para a conclusão da história.

Enquanto a 5ª (e última) temporada de Stranger Things não estreia na Netflix, mostramos abaixo a maior inspiração dos Irmãos Duffer para os episódios finais.

Reta final de Stranger Things se inspira na 2ª temporada da série

Em um papo com o site Tudum, da Netflix, Ross e Matt Duffer – os criadores de Stranger Things – revelaram que a reta final da série é inspirada na 2ª temporada.

A metalinguagem dos Irmãos Duffer pegou os fãs de surpresa: ninguém esperava que, em sua reta final, Stranger Things buscaria inspiração em seus episódios anteriores.

“O sucesso da 1ª temporada nos assustou, e aí, tivemos que encontrar maneiras para construir esse mundo maior, que seria contínuo”, comentou Ross Duffer.

Por isso, durante a produção da 2ª temporada, os roteiristas de Stranger Things encheram um quadro branco com todas as ideias e possibilidades imagináveis.

No entanto, algumas dessas ideias não puderam ser aproveitadas no segundo ano. Por isso, os showrunners decidiram reciclá-las na temporada final.

“Para a 5ª temporada, reaproveitamos algumas das maiores ideias do segundo ano. Muito do desfecho surgiu de coisas que seriam abordadas na 2ª temporada”, revelou o produtor.

A 2ª temporada de Stranger Things, vale lembrar, chegou à Netflix em 2017. Os episódios focam, principalmente, na recuperação de Will Byers após sua estadia no Mundo Investido, além da relação do personagem com o Devorador de Mentes.

O segundo ano de Stranger Things também explora o passado de Eleven no Laboratório de Hawkins – tema que volta à tona na 4ª temporada.

Atualmente, a 5ª temporada de Stranger Things ainda está na fase de pré-produção. Em outras palavras, as filmagens estão para começar.

Segundo os Irmãos Duffer, a reta final não introduzirá novos personagens, como aconteceu no quarto ano. Na verdade, os próximos episódios trarão o foco de volta para os personagens principais.

A temporada final de Stranger Things consistirá de 8 episódios. As gravações, ao que tudo indica, vão começar em meados de 2023.

Enquanto a reta final de Stranger Things não estreia na Netflix, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

