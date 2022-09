Fãs de Fate: A Saga Winx se encantam com atores que namoram na vida real

Sucesso na Netflix, a 2ª temporada de Fate: A Saga Winx já aparece na posição Número 10 do Top 10 da plataforma. Muitos fãs se impressionaram ao descobrir que os intérpretes de um dos casais mais populares da série também namoram na vida real! É mais um caso em que a “vida imita a arte”.

“Os alunos de Alfea precisam proteger Solaria de poderosos inimigos que, ao que tudo indica, já estão dentro da escola. Bloom tem dificuldade para controlar seus poderes”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Fate: A Saga Winx na Netflix.

Inspirada na animação italiana O Clube das Winx, Fate conta com Abigail Cowen (Bloom), Hannah van der Westhuysen (Stella), Precious Mustapha (Aisha), Eliot Salt (Terra) e Elisha Applebaum (Musa) no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os atores de Fate: A Saga Winx que também namoram na vida real.

Bloom e Sky de Fate: A Saga Winx namoram na vida real

Em Fate: A Saga Winx, Abigail Cowen e Danny Griffin interpretam Bloom e Sky – um dos casais mais queridos da série.

Os personagens protagonizam cenas de grande emoção na 2ª temporada, que termina com um final agridoce e surpreendente.

Além de interpretaram um casal apaixonado em Fate: A Saga Winx, Abigail Cowen e Danny Griffin namoram na vida real.

Os atores começaram o relacionamento em setembro de 2021, alguns meses após o lançamento da 1ª temporada de Fate.

“Um ano com você. A vida não é tão ruim assim”, comentou Cowen em uma postagem no Instagram, comemorando o aniversário de namoro.

Danny Griffin também usou as redes sociais para celebrar um ano de relacionamento com a companheira de elenco.

“O amor é legal! Feliz um ano! Vamos fazer de novo”, escreveu o intérprete de Sky.

No Twitter, como era de se esperar, os fãs de Fate: A Saga Winx ficaram encantados com o fofíssimo casal.

“Uau, eles estão namorando de verdade?”, perguntou um espectador. “Minha Bloom e o Sky felizes, não acredito!”, comentou outra fã.

O fato dos intérpretes de Bloom e Sky namorarem na vida real, embora tenha surpreendido muitos fãs, faz sentido. Afinal de contas, os atores dão um show de química na trama de Fate: A Saga Winx.

Além de interpretar a protagonista Bloom em Fate, Abigail Cowen também é conhecida por sua performance como a bruxa Dorcas Night em O Mundo Sombrio de Sabrina.

Danny Griffin, por outro lado, é famoso por séries como So Awkward e Get Even, além do filme The Gentleman.

A 2ª temporada de Fate: A Saga Winx está disponível na Netflix. Veja abaixo as postagens originais de Abigail Cowen e Danny Griffin.

