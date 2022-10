Grey’s Anatomy vai compensar falta de Ellen Pompeo de forma muito especial

Ao longo dos seus 17 anos na TV, Grey’s Anatomy já viu muitas idas e vindas de seus personagens. Isso é algo esperado com uma série que já está na 19ª temporada. Mesmo que a personagem que está indo aos poucos desta vez seja a protagonista Meredith Grey, a série encontrou uma forma criativa de compensar a falta da atriz Ellen Pompeo.

A nova temporada conta com uma participação menor de Meredith, no que parece ser um período de transição da série. Para compensar a perda da personagem, o novo ano trouxe novos internos em um arco que espelha o início de Grey’s Anatomy.

Pompeo anda muito ocupada com outros trabalhos de atuação, um podcast e até mesmo ajudando a fundar um serviço de entrega de remédios. A agenda atarefada da atriz eventualmente fará com que sua personagem tenha apenas um papel de narração na série.

Meredith se afastando dos holofotes da trama pode ser uma notícia inesperada e até triste. Porém, a showrunner Krista Vernoff consolou os fãs revelando que a nova temporada terá participação de alguns personagens clássicos da série.

Retorno de personagens vão suprir a falta de Meredith Grey?

O retorno surpresa de personagens antigos não é uma novidade para Grey’s Anatomy. Na 17ª temporada, após a queda de Meredith, os fãs viram novamente personagens clássicos que já haviam morrido em temporadas anteriores.

No episódio, Meredith se reencontrou com Derek Shepard, George O’Malley, e sua meia-irmã Lexie Grey. O momento poderia ter facilmente encerrado a série se fosse a escolha dos produtores. Porém, Grey’s Anatomy já está na sua 19ª temporada e pode continuar por muito tempo, mesmo que tirando o foco de Meredith Grey no momento.

A ausência da protagonista, mesmo que já sendo esperada, pode deixar um vazio na série. Vernoff parece já ter percebido a possibilidade, o que foi o motivo dela revelar ao TV Line que a 19ª temporada terá participações especiais de personagens favoritos dos fãs. A showrunner disse:

“Nós temos um elenco tremendo, mais também uma grande perda. Então, como nós vamos preencher esse vazio? É impreenchível, mas nós preparamos surpresas deliciosas pela temporada para tentar encher um pouquinho desse espaço.”

A revelação de Vernoff está alinhada com a notícia de um retorno muito esperado. O ator Jesse Williams, que interpreta Jackson Avery, comentou sobre uma possível aparição na temporada 19, mesmo tendo acabado de deixar a série.

A nova temporada ainda não estreou no Brasil, mas as demais podem ser assistidas na Star+.

Sobre o autor Gabriel Soldeira