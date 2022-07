Jim Parsons, o Sheldon, revela se topa fazer reboot de Big Bang Theory

Estamos, definitivamente, na era dos reboots. Nos últimos anos, alguns dos maiores sucessos do cinema e da TV ganharam interessantes releituras. Os fãs de The Big Bang Theory querem saber: a série terá um reboot em breve? Em uma entrevista recente, Jim Parsons – o intérprete de Sheldon Cooper – discutiu a possibilidade.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

“The Big Bang Theory é sobre os geniais cientistas Sheldon e Leonard. Mas toda essa genialidade não os ajuda a interagir com as pessoas, especialmente as mulheres. Tudo muda quando uma beldade de espírito livre, chamada Penny, se muda para o apartamento vizinho”, afirma a sinopse da série.

Explicamos abaixo tudo que Jim Parsons, o Sheldon, falou sobre o possível reboot de The Big Bang Theory; confira.

Sheldon estará no reboot de The Big Bang Theory?

Antes de mais nada, devemos explicar que o reboot de The Big Bang Theory ainda não foi confirmado.

O fato da emissora americana CBS não ter anunciado uma nova versão da série não é exatamente uma surpresa. Afinal de contas, The Big Bang Theory chegou ao fim há pouco mais de 3 anos.

Normalmente, os reboots são lançados em, no mínimo, uma década após a estreia das versões originais.

Ou seja: caso The Big Bang Theory ganhe um remake ou reboot, a nova série ainda deve demorar um bom tempo para estrear.

É até difícil imaginar The Big Bang Theory sem Jim Parsons como Sheldon Cooper. Em um papo com a imprensa, o ator falou sobre a possibilidade de um reboot.

Discutindo sua saída da série, o astro deu a entender que não tem interesse em retornar em uma potencial continuação ou reunião.

Kaley Cuoco, a intérprete de Penny, por outro lado, afirmou estar disposta a voltar em um revival da série.

“Eu, definitivamente, aceitaria participar de uma reunião. Parece que foi ontem que terminamos a série! Hoje em dia, todos nós estamos seguindo nossos próprios caminhos”, comentou a atriz.

Surpreendentemente, Jim Parsons também topou participar de uma reunião de The Big Bang Theory! Mas a “volta de Sheldon” será bem diferente do que os fãs imaginam.

Parsons foi um dos entrevistados pela autora Jessica Radloff no livro “The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series” (A História Íntima e Definitiva da Épica Série de Sucesso).

“Desde o final de The Big Bang Theory, em maio de 2019, fãs pedem por uma reunião. Em outubro, eles poderão conferí-la no meu novo livro”, comentou a autora nas redes sociais.

Melissa Rauch, a intérprete de Bernadette, também falou sobre um possível reboot em uma entrevista recente.

“Acho que a série terminou na hora certa, e os roteiristas fizeram um ótimo trabalho com o desfecho”, opinou a atriz.

Atualmente, Jim Parsons se prepara para o lançamento de Spoiler Alert: The Hero Dies. Além de protagonizar o drama biográfico, o ator é um dos produtores-executivos do longa.

Enquanto isso, você pode conferir todas as temporadas de The Big Bang Theory no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.