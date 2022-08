Mesmo após sucesso, série da Netflix é cancelada e revolta fãs

Recentemente, uma decisão da Netflix provocou a maior polêmica nas redes sociais. No início de agosto, a plataforma confirmou o cancelamento de Primeira Morte – mesmo após a série permanecer por um bom tempo no Top 10 do streaming. O anúncio, como era de se esperar, deixou os fãs completamente revoltados.

“O amor é uma coisa meio complicada para Juliette e Calliope: uma é vampira, a outra é caçadora de vampiros. E as duas estão prontas para matar pela primeira vez”, afirma a sinopse oficial de Primeira Morte.

Continua depois da publicidade

Criada por Victoria Schwab, a série traz Sarah Catherine Hook (Invocação do Mal) e Imani Lewis (Premature) como as protagonistas Juliette e Calliope. Elizabeth Mitchell, de Lost, também está no elenco.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o cancelamento de Primeira Morte na Netflix e a reação dos fãs nas redes sociais.

Cancelamento de Primeira Morte deu o que falar nas redes sociais

Primeira Morte estreou na Netflix em junho de 2022. Produzida por Emma Roberts (American Horror Story), a série não demorou a se tornar um sucesso de audiência.

Três dias após o lançamento, Primeira Morte já figurava no Top 10 da plataforma. Em sua primeira semana, a série foi superada apenas pela 4ª temporada de Stranger Things e os capítulos finais de Peaky Blinders.

A série também conquistou fãs no mundo inteiro e se tornou um dos lançamentos mais comentados das redes sociais. Para muita gente, Primeira Morte seria “o novo Crepúsculo” da Netflix.

Infelizmente, em 2 de agosto, a Netflix confirmou o cancelamento de Primeira Morte. A plataforma bateu o martelo: a série de vampiros não terá uma 2ª temporada.

O streaming não revelou o motivo da decisão. Nas redes sociais, o anúncio revoltou os fãs de Primeira Morte.

“A Netflix é muito estranha por cancelar Primeira Morte – uma série bem sucedida sobre mulheres que amam mulheres, com uma protagonista negra – mesmo após ela superar VÁRIAS produções originais da plataforma”, avaliou um fã da série.

De acordo com uma boa parte dos espectadores, o cancelamento de Primeira Morte simplesmente não faz sentido.

Além disso, muitos fãs reclamaram da maneira que a Netflix costuma tratar séries de temáticas LGTBTQIA+ (particularmente as que têm mulheres nos papéis principais).

“Vamos ver: Everything Sucks? Cancelada após uma temporada. I Am Not Okay With This? Cancelada após uma temporada. Caçadoras de Recompensas? Cancelada após uma temporada. Primeira Morte? Cancelada após uma temporada. Netflix, isso não soa bem”, analisou outra espectadora.

Finalmente, diversos espectadores alertaram sobre a “hipocrisia” da Netflix, que cancelou Primeira Morte, mas renovou Heartstopper.

“A Netflix renovou Heartstopper para mais duas temporadas, e cancelou Primeira Morte mesmo após ela superar Heartstopper com mais de 2,2 milhões de visualizações nas primeiras duas semanas. Estou realmente cansada disso”, comentou outra espectadora.

Você pode assistir a 1ª (e única) temporada de Primeira Morte na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.