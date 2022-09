Mulher-Hulk levanta debate interessante sobre o estalo de Thanos

O 6º episódio de Mulher-Hulk, introduz uma figura muito interessante: o Sr. Imortal. Como a alcunha indica, o personagem tem o poder da imortalidade. Na série do Disney+, ele utiliza suas habilidades para escapar de suas várias esposas (e um marido). Já nas redes sociais, a aparição do Sr. Imortal levantou um interessante debate sobre o estalo de Thanos.

“Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha a história de Jennifer Walters, uma advogada, solteira, na casa dos 30 anos, cujo maior desejo é ser bem-sucedida em sua profissão. Mas há um ‘pequeno’ detalhe: ela é prima de Bruce Banner, o Incrível Hulk”, afirma a sinopse oficial de Mulher-Hulk no MCU.

Continua depois da publicidade

No 6º episódio de Mulher-Hulk, o Sr. Imortal procura a GLK&H (a firma de Jennifer Walters) para resolver as repercussões legais de suas várias “mortes”. Para isso, ele conta com a ajuda de Mallory Book (Renée Elise Goldsberry) e Nikki Ramos (Ginger Gonzaga).

Revelamos abaixo por que a introdução do Sr. Imortal em Mulher-Hulk fez os fãs da Marvel relembrarem o estalo de Thanos e o “Blip” – confira.

Para fãs do MCU, o Sr. Imortal de Mulher-Hulk resistiria ao estalo de Thanos

Em “Apenas Jen”, o 6º episódio de Mulher-Hulk, o Sr. Imortal é interpretado por David Pasquesi.

Você, provavelmente, conhece o ator como o trambiqueiro Andrew Meyer (da série Veep) ou como o Majordomo de Mok Shaiz (em O Livro de Bobba Fett).

Com a introdução do Sr. Imortal em Mulher-Hulk, muitos fãs da Marvel voltaram os pensamentos para um dos momentos mais importantes do MCU: o Estalo de Thanos.

Quem não se lembra da cena de Vingadores: Guerra Infinita em que Thanos reúne todas as Joias do Infinito e utiliza a manopla para destruir metade da vida do Universo?

Desde então, os fãs da Marvel debatem sobre os personagens que poderiam sobreviver ao Estalo. E de acordo com as reações no Reddit, o Sr. Imortal é a mais nova figura a “entrar no ringue”.

Nas HQs da Marvel, o Sr. Imortal é “destinado a presenciar o fim do Universo e aprender todos os seus segredos”.

Essa profecia foi revelada a ele por Deathurge, um representante de Oblivion que compartilha um estranho relacionamento com o personagem. Segundo a entidade, o Sr. Imortal “evoluiu além da Morte”.

“Até o momento, não há nada que possa matá-lo, mesmo em histórias não-canônicas”, comentou um fã da Marvel no Reddit.

Sendo assim, poderia o Sr. Imortal resistir ao estalo de Thanos? Entre as opiniões dos fãs do MCU, não há consenso.

“Só porque ele é imortal, não significa que ele não pode ser vencido. Além disso, o Estalo de Thanos não é uma simples ‘morte’, mas sim um apagamento da existência”, comentou outro entusiasta do MCU.

Os episódios de Mulher-Hulk (junto com as outras séries do MCU) estão disponíveis no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.