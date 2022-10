Recomeço terá 2ª temporada na Netflix? Confira

Sucesso na Netflix, o drama romântico Recomeço deixou os assinantes da plataforma com lágrimas nos olhos. Emocionante, trágica e cheia de reviravoltas, a série figura no Número 1 do Top 10 do streaming. Quem já conferiu a 1ª temporada quer saber: a história de Amy terá continuação?

“Uma artista encontra o amor na Itália e embarca em uma transformadora jornada de perda, resiliência e esperança que vai ultrapassar culturas e continentes”, afirma a sinopse oficial de Recomeço na Netflix.

Continua depois da publicidade

Junto com Zoe Saldana no papel principal, o elenco de Recomeço conta com Eugenio Mastrandrea (A.C.A.B.), Danielle Deadwyler (Vingança & Castigo), Keith David (A Princesa e o Sapo) e Kellita Smith (Moesha).

Revelamos abaixo tudo que já se sabe sobre a (suposta) 2ª temporada de Recomeço na Netflix; confira.

Ao que tudo indica, Recomeço não terá 2ª temporada na Netflix

Com 8 episódios, Recomeço chegou ao catálogo da Netflix em 21 de outubro. Menos de uma semana depois, a série garantiu a posição principal no ranking da plataforma – superando sucessos como Uma Garota de Muita Sorte e As Panteras.

Mesmo com todo esse sucesso, Recomeço não deve ganhar uma 2ª temporada. Afinal de contas, a produção da Netflix não é uma série, mas sim uma minissérie.

Ou seja: Recomeço foi concebida para contar uma história completa, com início, meio e fim.

Recomeço, vale lembrar, é baseada em uma história real. Criada pelas irmãs Attica e Tembi Locke, a produção é inspirada no livro de mesmo nome, também escrito por Tembi.

“From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home” (Recomeço: Memórias de Amor, Sicília e Encontrar um Lar), de Tembi Locke, se tornou um best-seller no New York Times.

A série da Netflix adapta todos os elementos do livro de Tembi Locke, terminando com o mesmo final da obra.

Com seu interessante desfecho, Recomeço amarra todas as pontas soltas – o que torna uma 2ª temporada ainda mais improvável.

Improvável, mas não impossível. Outras produções da Netflix que começaram como minisséries, eventualmente, ganharam novas temporadas.

Um bom exemplo é a série sul-coreana Round 6. Originalmente, o thriller teria apenas uma temporada. Porém, dado o enorme sucesso mundial, a Netflix conseguiu convencer o showrunner Hwang Dong-hyuk a produzir novos episódios.

Recomeço, porém, não tem o estilo expansivo de Round 6. Como é inspirada em eventos reais, não faz sentido produzir uma 2ª temporada fictícia.

Tembi Locke, a escritora de Recomeço, falou sobre o desenvolvimento da história em uma entrevista recente.

“Eu só sabia que tinha que escrevê-lo (o livro). Senti que sofreria mais ainda se não escrevesse o que passei. O livro de memórias também serve de modelo para minha filha, para o tipo de amor que espero que ela encontre algum dia”, explicou a autora.

Recomeço, com Zoe Saldana no papel principal, está na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.