Resident Evil: 2ª temporada pode introduzir famosa personagem dos jogos

A segunda temporada de Resident Evil, série da Netflix, pode introduzir uma famosa personagem dos jogos.

O criador do programa, Andrew Dabb, confirmou a presença de Ada Wong no segundo ano da série, e provocou mais referências aos jogos (via CBR).

A espiã misteriosa apareceu no segundo jogo da franquia, lançado em 1998. Ada ainda continuou fazendo aparições e games posteriores, e se tornou um marco na saga.

Porém, não seria sua primeira aparição em um live-action. Em Resident Evil – Retribuição, Ada foi interpretada por Li Bingbing, e auxiliou Alice em sua busca para salvar o mundo.

Anos mais tarde, em 2021, Lily Gao viveu a personagem em Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City, a tentativa de reboot da Sony.

Mais sobre Resident Evil da Netflix

A trama da série se desenrola em duas linhas do tempo: na primeira, as irmãs Jade e Billie Wesker, ambas de 14 anos, mudam-se para a Nova Raccoon City. Uma cidade corporativa em que elas são forçadas a morar em plena adolescência. Mas quanto mais tempo elas passam lá, mais elas começam a descobrir que a cidade não é o que parece ser e que seu pai pode esconder segredos sombrios. Segredos que podem destruir o mundo.

Na segunda linha do tempo de Resident Evil, que se passa uma década no futuro, há menos de 15 milhões de pessoas vivas na Terra, e mais de 6 bilhões de monstros – pessoas e animais infectados com o T-vírus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver nesse novo mundo, enquanto os segredos de seu passado continuam a assombrá-la.

A Netflix confirmou ainda que Lance Reddick será o famoso vilão Albert Wesker. O personagem é um dos mais clássicos do game de Resident Evil.

O elenco tem ainda Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph e Paola Nuñez. A Netflix não revelou as personagens das atrizes.

A produção tem sido motivo de piadas entre os fãs, a recepção da série não foi muito positiva.

A série de Resident Evil já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.