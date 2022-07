Resident Evil: Ator quer personagem dos filmes na série

Reisdent Evil chegou na Netflix, a série adaptando a famosa franquia de jogos, não demorou e membros dos bastidores da produção começaram com especulações sobre conexões com a saga de filmes dirigida por Paul W.S Anderson.

O ator de Albert Wesker, Lance Reddick, durante uma entrevista ao ComicBook citou o desejo da adição de Alice na série, interpretada por Milla Jovovich e protagonista da adaptação nos cinemas, além de afirmar nunca ter jogado Resident Evil, o ator destacou a ação dos filmes, confira:

“Uau. É tão difícil porque eu não joguei os jogos, embora eu tenha assistido a maioria dos filmes. Houve um verão em que eu tive algumas semanas em que, não me pergunte por que, mas eu estava ficando acordodado até às 4:00 da manhã assistindo aos filmes. Mas honestamente, os filmes são tão cheios de ação que a personagem de Milla Jovovich é a única que eu realmente lembro. Acho que seria muito interessante ver se e como a personagem dela poderia entrar nesta série” (via ScreenRant).

Apesar do desejo do ator, a saga de filmes tem diferenças grandes na adaptação do universo de Resident Evil em comparação com a série, mas não impossibilita uma aparição especial de Milla Jovovich.

Ella Balinska como Jade Wesker

Mais sobre Resident Evil da Netflix

A trama da série se desenrola em duas linhas do tempo: na primeira, as irmãs Jade e Billie Wesker, ambas de 14 anos, mudam-se para a Nova Raccoon City. Uma cidade corporativa em que elas são forçadas a morar em plena adolescência. Mas quanto mais tempo elas passam lá, mais elas começam a descobrir que a cidade não é o que parece ser e que seu pai pode esconder segredos sombrios. Segredos que podem destruir o mundo.

Na segunda linha do tempo de Resident Evil, que se passa uma década no futuro, há menos de 15 milhões de pessoas vivas na Terra, e mais de 6 bilhões de monstros – pessoas e animais infectados com o T-vírus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver nesse novo mundo, enquanto os segredos de seu passado continuam a assombrá-la.

A Netflix confirmou ainda que Lance Reddick será o famoso vilão Albert Wesker. O personagem é um dos mais clássicos do game de Resident Evil.

O elenco tem ainda Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph e Paola Nuñez. A Netflix não revelou as personagens das atrizes.

A produção tem sido motivo de piadas entre os fãs, a recepção da série não foi muito positiva.

A série de Resident Evil já está disponível na Netflix.

