Rick Grimes vai aparecer no episódio final de The Walking Dead?

Recentemente, a emissora americana AMC confirmou o cancelamento dos filmes de Rick Grimes. A novidade deixou os fãs de The Walking Dead em polvorosa. Por isso, muitos espectadores se perguntam: o personagem de Andrew Lincoln estará presente no episódio final da série de zumbis?

Por 9 temporadas, Rick Grimes se estabeleceu como o personagem mais importante de The Walking Dead. Ela deixa a série em um episódio bombástico, no qual aparece pela última vez em um helicóptero da CRM.

Continua depois da publicidade

Atualmente, The Walking Dead se prepara para lançar a reta final de sua 11ª (e última) temporada. Fãs mal podem esperar para conferir o desfecho da série.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a participação de Rick Grimes no desfecho de The Walking Dead; confira.

Rick Grimes estará na conclusão de The Walking Dead?

O episódio mais recente de The Walking Dead – batizado de Acts of God (Atos de Deus) – foi ao ar em 10 de abril de 2022.

A reta final da 11ª temporada, por sua vez, estreia em outubro. A conclusão da série consiste em 8 episódios. O último capítulo será exibido em 20 de novembro de 2022.

Sendo assim, fica a dúvida: Rick Grimes aparecerá no capítulo final de The Walking Dead? Afinal, os filmes do personagem foram cancelados.

Ao invés de ganhar uma trilogia de filmes, o personagem de Andrew Lincoln terá um spin-off. Com previsão de estreia para 2023, a série derivada deve trazer Danai Gurira como Michonne.

Para garantir uma participação de Rick Grimes no episódio final de The Walking Dead, os roteiristas da série têm um grande desafio.

O foco atual de The Walking Dead é a guerra com a Commonwealth. Dessa forma, um retorno de Rick corre o risco de parecer forçado e desnecessário, já que o personagem não faz parte da trama corrente.

Mesmo assim, The Walking Dead parece estar se preparando para a volta do personagem de Andrew Lincoln.

A cena de Daryl empunhando a arma de Rick, por exemplo, relembra a existência do personagem e chama a atenção para sua ausência na temporada final.

Uma participação de Rick Grimes na última temporada de The Walking Dead pode servir como a culminação da trama de Daryl e Judith, tornando-se assim uma ótima maneira de garantir o futuro da série.

Vale lembrar que, mesmo após chegar ao fim na AMC, The Walking Dead continuará com suas séries derivadas.

Após a conclusão de The Walking Dead, Daryl irá à Europa para protagonizar seu spin-off. Encontrar Rick, nesse sentido, pode se tornar o principal objetivo da missão.

The Walking Dead retorna em 2 de outubro. Você pode conferir todos os episódios da série na Star+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.