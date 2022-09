Série da Netflix deixa público chocado com crimes reais

Uma das séries true crime mais populares da Netflix, Sou Um Assassino acaba de lançar sua 3ª temporada. A produção documental se destaca por trazer entrevistas com assassinos confessos no Corredor da Morte. Com relatos chocantes, trágicos e assustadores, a série deixa o público brasileiro arrepiado.

“Assassinos condenados e no corredor da morte falam em primeira pessoa sobre seus crimes nesta série documental”, afirma a sinopse oficial de Sou Um Assassino na Netflix.

Como uma das produções mais provocantes da Netflix, Sou Um Assassino levanta debates interessantes sobre o sistema jurídico, a psicopatia e a maneira como a prisão altera a perspectiva dos criminosos.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a 3ª temporada de Sou Um Assassino na Netflix; confira.

Conheça os crimes da 3ª temporada de Sou Um Assassino

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o interesse do público internacional (e brasileiro) por séries true crime. Para quem não sabe, a expressão em inglês é utilizada para descrever produções que falam sobre crimes reais.

Entre as séries true crime mais populares da Netflix, destacam-se a produção nacional Era Uma Vez Um Crime, a revoltante Rezar e Obedecer e a sinistra Conversando com um Serial Killer.

O grande trunfo de Sou Um Assassino é o fato da série trazer, em primeira mão, entrevistas com assassinos condenados – que aguardam por suas execuções no corredor da morte.

Em conversas com os produtores da série, os assassinos refletem sobre os crimes que cometeram e as vidas que destruíram.

A 3ª temporada de Sou Um Assassino conta com 6 episódios, de 40 a 48 minutos. Cada um deles aborda um caso diferente.

No primeiro capítulo, Victoria Smith (condenada por matar o marido) fala sobre o assassinato, e descreve anos de abuso e violência.

O segundo episódio, por sua vez, aborda o caso de Deryl Madison, um homem que sofre de problemas mentais e conta com o apoio de uma ativista para escapar da pena de morte.

Já o terceiro episódio foca no caso de Daniel Paulsrud, que mesmo condenado pelo assassinato da namorada, continua a defender sua inocência. Segundo ele, o tiro que matou Leslie foi acidental.

No quarto capítulo, os espectadores da Netflix conhecem James Walker – um homem de passado traumático que afirma não se lembrar do assassinato que cometeu.

O quinto episódio de Sou Um Assassino aborda o caso de três homens que recebem penas extremamente diferentes pela participação no assassinato de um taxista.

Finalmente, no último capítulo, Sou Um Assassino conta a história de David Cameron Keith, condenado pelo sequestro de uma criança e pelo assassinato de um piloto.

Todos os episódios da 3ª temporada de Sou Um Assassino estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.