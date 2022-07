Stranger Things: Tudo o que sabemos sobre a 5ª temporada

Para muitos fãs, a 4ª temporada de Stranger Things é a melhor até agora. Os novos episódios trazem desenvolvimentos chocantes para a história de Eleven e seus amigos – e começaram a preparar o terreno para o desfecho da série. Quem já maratonou Stranger Things 4 quer saber: quando a 5ª temporada estreia na Netflix?

A Parte 2 da 4ª temporada de Stranger Things estreou na plataforma em 1 de julho. Os últimos episódios se destacam por sua duração cinematográfica. O capítulo final, por exemplo, tem 2 horas e meia.

“Separados, mas sempre determinados, nossos heróis têm um futuro assustador pela frente. Mas esse é só o começo. O começo do fim”, afirma a sinopse oficial da Parte 2 de Stranger Things 4 na Netflix.

Explicamos abaixo tudo que já se sabe sobre a trama, elenco e data de estreia da 5ª temporada de Stranger Things; confira.

5ª temporada de Stranger Things será a última?

Em fevereiro de 2022, os Irmãos Duffer compartilharam uma carta aberta com os fãs de Stranger Things. No texto, os showrunners revelam que a 5ª temporada trará a conclusão da série.

“Há sete anos, planejamos o arco completo de Stranger Things, com 4 ou 5 temporadas. Dessa forma, estamos nos aproximando do fim. A 4ª temporada será a penúltima, e a 5ª, a última”, comentaram os produtores.

Ou seja: Stranger Things termina em sua 5ª temporada. O universo da série, por outro lado, deve continuar com expansões e derivados.

As filmagens de Stranger Things 5 ainda não começaram. Porém, em uma entrevista recente, Matt Duffer revelou que o roteiro já está pronto.

“Ainda não sei quando vamos começar as filmagens. Mas a história já está praticamente construída”, revelou o showrunner.

Quem volta em Stranger Things 5?

Todo o elenco principal de Stranger Things – exceto os personagens que morreram no bombástico desfecho da 4ª temporada – deve retornar no quinto ano.

Logo, fãs podem aguardar o retorno de Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin), Noah Schnapp (Will), Winona Ryder (Joyce), David Harbour (Hopper), Priya Ferguson (Erica), Sadie Sink (Max), Joe Keery (Steve), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) e Maya Hawke (Robin).

A Netflix ainda não confirmou o elenco oficial de Stranger Things 5, mas espera-se que Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen), Paul Reiser (Dr. Owens), Tom Wlaschiha (Dmitri) e Nikola Đuričko (Yuri) também retornem na nova temporada.

De que fala a 5ª temporada de Stranger Things?

Os Irmãos Duffer já revelaram que a 5ª temporada de Stranger Things vai explorar as origens do Mundo Invertido e a hierarquia entre os monstros da dimensão alternativa.

Assim como a 4ª temporada, o quinto ano deve contar com um grande salto temporal.

“Tenho certeza que faremos um salto temporal. Em um mundo ideal, teríamos filmado a 4ª e a 5ª temporadas juntas. Mas não houve uma maneira de fazer isso”, comentou Matt Duffer.

Em uma entrevista a uma revista americana, os criadores de Stranger Things também discutiram a trama da 5ª temporada.

“Normalmente, no final de uma temporada, nós amarramos as pontas soltas e oferecemos um gostinho do futuro, como quem diz: ‘Espere, algo está acontecendo!’. Mas isso não acontecerá na 5ª temporada. Não teremos esse ‘reset’ no último ano”, revelaram os Irmãos Duffer.

Data de estreia de Stranger Things 5

Como a 5ª temporada de Stranger Things ainda não foi gravada, fãs terão que esperar um bom tempo para conferir os novos episódios.

Se a Netflix começar as gravações de Stranger Things 5, os episódios podem chegar ao catálogo da plataforma no final de 2023.

A plataforma também confirmou que a 5ª temporada de Stranger Things será lançada de uma vez só – não semanalmente, como desconfiavam os espectadores.

Enquanto isso, você pode conferir as 4 temporadas de Stranger Things na Netflix.

