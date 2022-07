Netflix busca o próximo Harry Potter ou Star Wars

A Netflix, tem cada vez mais apostado em produções de alto orçamento, seja Agente Oculto ou Alerta Vermelho, além de contar com séries de sucesso como Stranger Things, mas a plataforma ainda não contém uma saga de filmes episódica, e esse é seu maior objetivo atual.

Em entrevista à Reuters , o vice-presidente Matthew Thunell, relatou o interesse da plataforma em uma franquia como Harry Potter e Star Wars, e as dificuldades de um estúdio recente como a Netflix tem nesse mercado comparado a outras empresas.

“Queremos ter nossa versão de Star Wars ou nossa versão de Harry Potter , e estamos trabalhando muito para construir isso. Mas esses, não são construídos da noite para o dia. Em um estúdio tradicional, existem grandes estruturas entre a equipe de longa-metragem e a equipe de animação e a equipe da série. Como a Netflix é uma organização muito jovem, essas estruturas nunca tiveram tempo de ser construídas.” (via We Got This Covered)

A plataforma de streaming busca a reinvenção no mercado, atualmente enfrentando uma crise de queda de assinantes, ter algo como Harry Potter ou Star Wars seria o ideal para o streaming.

Stranger Things é sucesso nas séries, mas Netflix deseja franquia de filmes populares

Netflix em queda

Em comunicado à imprensa e aos acionistas, os executivos da Netflix escrevem: Nosso crescimento de receita desacelerou consideravelmente, conforme mostram nossos resultados e previsões.

A carta continua, culpando a prática de compartilhamento de senhas entre usuários.

“O streaming está conquistando o linear, como prevíamos, e os títulos da Netflix são muito populares em todo o mundo. No entanto, nossa penetração doméstica relativamente alta – ao incluir o grande número de famílias que compartilham contas – combinada com a concorrência, está criando ventos contrários no crescimento da receita”, escrevem.

O texto continua: “O grande impulso do COVID para o streaming obscureceu a imagem até recentemente. Enquanto trabalhamos para reacelerar nosso crescimento de receita – por meio de melhorias em nosso serviço e monetização mais eficaz do compartilhamento multifamiliar – manteremos nossa margem operacional em torno de 20%. “

“A chave para o nosso sucesso tem sido nossa capacidade de criar entretenimento incrível de todo o mundo, apresentá-lo de maneiras altamente personalizadas e ganhar mais visualizações do que nossos concorrentes. Esses são os principais pontos fortes e vantagens competitivas da Netflix. Juntamente com nossa forte lucratividade, acreditamos que temos a base a partir da qual podemos melhorar significativamente e monetizar melhor nosso serviço a longo prazo”, diz a carta.

A Netflix irá incluir novas tecnologias para melhorar a experiência do usuário.

