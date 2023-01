O Pálido Olho Azul: Fãs estão dizendo a mesma coisa sobre ator de Harry Potter

Protagonizado por Christian Bale, de filmes como O Cavaleiro das Trevas e Psicopata Americano, O Pálido Olho Azul está fazendo o maior sucesso na Netflix. Além do astro da DC, o elenco principal do suspense é completado por Harry Melling, o Duda de Harry Potter. Nas redes sociais, a performance do ator dá o que falar.

“Um detetive aposentado recruta um cadete chamado Edgar Allan Poe para ajudar a investigar um terrível assassinato na Academia Militar dos EUA”, afirma a sinopse oficial de O Pálido Olho Azul.

Junto com Christian Bale e Harry Melling, o elenco de O Pálido Olho Azul conta também com Gillian Anderson (The Crown), Robert Duvall (Apocalypse Now), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody) e Toby Jones (Capitão América: O Primeiro Vingador).

Revelamos abaixo o que os fãs de O Pálido Olho Azul estão dizendo sobre a performance de Harry Melling no filme de suspense; confira!

Harry Melling dá show de atuação em O Pálido Olho Azul

Você, provavelmente, conhece o ator britânico Harry Melling por sua performance como Duda (Dudley) Dursley – o odiado primo de Harry – na franquia Harry Potter.

Outros projetos do ator incluem os filmes O Diabo de Cada Dia e A Balada de Buster Scruggs, ambos da Netflix.

Em O Pálido Olho Azul, Melling conquistou fãs no mundo inteiro como o excêntrico Edgar Allan Poe.

O longa é ambientado durante a juventude do poeta que, eventualmente, se tornaria um dos maiores ícones da literatura gótica.

Na trama de O Pálido Olho Azul, Poe se junta ao detetive Augustus Landor para investigar uma misteriosa série de assassinatos.

Os assinantes da Netflix, nas redes sociais, não poupam elogios para a performance de Harry Melling. Para eles, o ator “dá um show” no filme de suspense.

“A atuação do Harry Melling é excelente em O Pálido Olho Azul! É digna do Oscar”, comentou um fã no Twitter.

Outro usuário da rede social concordou, respondendo à postagem com mais elogios sobre a atuação de Melling.

“Acabei de assistir O Pálido Olho Azul e, até agora, estou impressionada com a atuação de Harry Melling. Ele rouba todas as cenas, até mesmo as que contracena com Christian Bale. Terminei o filme com um grande respeito por ele”, comentou outra espectadora.

Diversos comentários também ressaltam a diferença entre o Harry Melling de Harry Potter e o intérprete de Poe em O Pálido Olho Azul.

“Nem percebi que o Poe de O Pálido Olho Azul é o Duda de Harry Potter! Ele está irreconhecível”, opinou outro assinante da Netflix.

A atuação do britânico não conquistou somente os assinantes da Netflix, mas também a imprensa especializada. Isabela Boscov, uma das críticas de cinema mais famosas do Brasil, aclamou a performance de Harry Melling em sua resenha de O Pálido Olho Azul.

“O Harry Melling, esse ator excepcional, que foi o primo Dudley em Harry Potter, faz aqui uma interpretação de uma excentricidade épica, e de uma profundidade emocional imensa”, comenta a jornalista.

O Pálido Olho Azul, com Harry Melling, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.