Tudo que sabemos sobre John Wick 5

Sucesso nos cinemas do mundo todo, John Wick 4: Baba Yaga conquistou também o público brasileiro. Já considerado um dos “melhores filmes de ação da década”, o filme tem arrasado nas bilheterias! Dado seu final impactante (e cheio de emoção), os fãs querem saber: o longa terá mais uma continuação?

“Com o preço por sua cabeça cada vez maior, John Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula ao mundo todo, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, afirma a sinopse oficial de John Wick 4: Baba Yaga.

Além de Keanu Reeves (Matrix) no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld), Lance Reddick (American Horror Story) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a continuação de John Wick 4! Veja se John Wick 5 já está confirmado.

John Wick 4 terá continuação?

A resposta é mais complexa do que parece! Afinal de contas, existem várias possibilidades para o futuro da franquia – com ou sem Keanu Reeves.

Em agosto de 2020, o CEO do estúdio Lionsgate confirmou a produção de um quinto filme de John Wick, que seria desenvolvido junto com o quarto capítulo.

Porém, com a progressão das filmagens, o estúdio decidiu adiar as gravações de John Wick 5. Eventualmente, o filme foi cancelado.

“O estúdio veio até nós e falou: ‘Gostaríamos de explorar essa ideia de produzir John Wick 4 e 5 simultaneamente’. Foi um tanto quanto assustador e intimidador, mas ao mesmo tempo, também incrivelmente lisonjeiro. Em uma indústria onde todo mundo está tentando fazer algo diferente, ter alguém para ouvir a sua ideia e decidir dar uma chance a ela… Não posso agradecer o suficiente à Lionsgate por nos dar essa oportunidade”, disse o cineasta.

Logo, pelo menos até o momento, não existem planos para a produção de mais um filme de John Wick. O diretor Chad Stahelski falou sobre o assunto em uma entrevista recente, descartando a possibilidade de uma continuação direta para a saga do assassino.

“Sinceramente, não sei como estender essa história… Vocês acabariam assistindo John Wick 4 e, depois John Wick 4-B, certo? Com a mesma câmera, as mesmas cores, a mesma ação, o mesmo estilo de coreografia, as mesmas histórias… Seria uma espécie de trapaça”, explicou o diretor.

Quem já conferiu John Wick 4: Baba Yaga nos cinemas sabe muito bem que o filme termina com a morte do protagonista.

Nesse sentido, a produção de uma sequência diminuiria o impacto emocional do desfecho – que fez muita gente cair em lágrimas nos cinemas do mundo todo.

Portanto, John Wick 4: Baba Yaga pode representar a conclusão da história de Keanu Reeves na franquia, que vale lembrar, não termina por aí.

A história de John Wick pode até ter chegado ao fim, mas a franquia continua com o spin-off Ballerina, que será protagonizado por Ana de Armas (Blonde).

Ainda tem data de estreia, Ballerina será ambientado entre os eventos de John Wick 3: Parabellum e Baba Yaga. Keanu Reeves e Ian McShane (o intérprete de Winston) já estão confirmados no elenco do derivado.

Lance Reddick, o intérprete de Charon, também retorna em uma participação especial no spin-off, em sua última aparição com o concierge. O ator, vale lembrar, faleceu em março deste ano.

Catalina Sandino Moreno (Maria Cheia de Graça), Gabriel Byrne (Fim dos Dias) e Norman Reedus (The Walking Dead) completam o elenco do longa.

De acordo com a cena pós-créditos de John Wick 4, Akira – a personagem de Rina Sawayama – também pode aparecer no spin-off.

Enquanto Ballerina não estreia, você pode conferir John Wick 4: Baba Yaga nos cinemas brasileiros.

