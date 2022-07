Estrela de Ms. Marvel revela que outra personagem do MCU gostaria de viver

Ms.Marvel foi apresentada na série de seis episódios da Disney+, a produção apresentou Iman Vellani no papel de Kamala Khan, a atriz foi bem recebida pelo público no papel da heroína, mas se ela não fosse Kamala, Iman teria outro personagem em mente.

A atriz sempre vai às redes sociais dizer suas opiniões sobre o MCU ou reações sobre grandes acontecimentos da sua série, durante um bate-papo no Reddit com seus fãs, ela forneceu uma resposta surpreendente de quem ela gostaria de interpretar se não fosse a Ms.Marvel.

“Galactus” a resposta para o fã única, de forma objetiva reportada pelo ComicBook, deixou um ar de curiosidade na afirmação, como seria uma versão do Galactus com Iman Vellani no papel.

Ninguém sabe quando o grande vilão clássico entrará no MCU, os planos para o Quarteto Fantástico ainda não são conhecidos do público.

Iman Vellani como Ms.Marvel.

Mais sobre Ms.Marvel

A nova série original apresenta Kamala Khan, uma adolescente norte-americana de ascendência muçulmana, que mora em Jersey City. Como qualquer menina da sua idade, ela está na fase de descobertas e desafios, tendo também que equilibrar os estudos e sua cultura familiar.

Kamala é muito criativa e adora desenhar e escrever fanfics. Também é geek e muito fã de super-heróis – especialmente da Capitã Marvel. Mas diversas vezes a adolescente sente que não se encaixa na turma da escola e até mesmo dentro de casa. Em meio a todos estes dilemas, Kamala precisa lidar com algo ainda mais complexo: ela descobre que tem superpoderes.

O potencial de uma vida mais longa sugere que o futuro da Ms. Marvel no MCU se estenderá muito além de sua próxima aparição em The Marvels, ainda que alguns aspectos da série venham sendo criticados.

A personagem irá retornar em The Marvels como foi revelado através de fotos de bastidores.

A primeira temporada de Ms. Marvel está dispoível completa no Disney+.

