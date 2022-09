Fãs de A Casa do Dragão já estão lamentando futura saída de atriz da série

Fãs de A Casa do Dragão já sabem que a série do HBO Max terá grandes mudanças no elenco. Os intérpretes de 4 personagens serão trocados ainda na 1ª temporada. Mesmo assim, os espectadores não estão prontos para se despedir de uma das atrizes mais talentosas – e populares – do spin-off de Game of Thrones.

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones. A produção adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”, ambientado durante o reinado dos Targaryen.

O elenco da série tem atores como Matt Smith (Daemon Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Criston Cole) e Sonoya Mizuno (Mysaria).

Revelamos abaixo o que os fãs de A Casa do Dragão estão achando da troca de atrizes na produção do HBO Max; confira.

Fãs de A Casa do Dragão não querem se despedir de Milly Alcock

Rhaenyra Targaryen é, sem sombra de dúvidas, uma das personagens mais populares de A Casa do Dragão.

A filha do Rei Viserys Targaryen desempenha um papel importantíssimo na produção do HBO Max. No primeiro episódio, ela é escolhida para suceder o pai no Trono de Ferro.

No entanto, a comemoração não dura muito. O teaser de “Second of His Name”, o terceiro episódio da série, revela que o Rei Viserys dá boas-vindas a um herdeiro masculino com a nova rainha Alicent Hightower – o que coloca a sucessão de Rhaenyra em grande perigo.

Com o desenvolvimento da série, e a introdução da 2ª fase, Rhaenyra será interpretada pela atriz britânica Emma D’Arcy.

Em outras palavras, os fãs de A Casa do Dragão terão que se despedir em breve da talentosa Milly Alcock, intérprete da versão mais jovem de Rhaenyra.

Nas redes sociais, os espectadores da série já lamentam a futura despedida de Milly Alcock – que deve acontecer na metade na 1ª temporada.

“Não sei o que acontecerá no salto temporal, mas é estranho imaginar que ela será substituída em um futuro próximo”, comentou um fã no Reddit, em uma postagem sobre a troca de Milly Alcock por Emma D’Arcy.

Outros espectadores afirmaram que, de acordo com o livro Fogo e Sangue, a história de A Casa do Dragão ficará bem mais interessante após o salto temporal.

“Se você conhecesse a história, ficaria animado para o salto temporal. É aí que as coisas vão realmente acontecer, e a série ficará sensacional”, opinou outro fã.

Agora, para muitos fãs, independentemente do salto temporal, os assinantes do HBO Max não devem se apegar aos personagens de A Casa do Dragão.

“Vocês não aprenderam nada com Game of Thrones? Não se apegue aos personagens!”, concluiu outro fã.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente, sempre aos domingos, no HBO Max.

