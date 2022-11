O suspense assustador que todo mundo está vendo na Netflix

Se você curte séries de suspense, não deixe de conferir 1899 – uma trama surpreendente que acaba de estrear na Netflix. Dos criadores de Dark (uma das produções mais aclamadas da plataforma), a produção se destaca por seus inúmeros mistérios, personagens enigmáticos e um final surpreendente.

1899, produzida por Jantje Friese e Baran bo Odar é descrita como “uma série épica de suspense e terror”. Em sua 1ª temporada, a produção conta com 8 episódios.

Além de conquistar os assinantes da Netflix, 1899 ganhou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, a série garantiu 83% de aprovação (além de 9.1 no IMDB).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o sucesso, o elenco e a recepção de 1899 na Netflix; confira.

Conheça a história de 1899 na Netflix

1899, como o nome já indica, é ambientada no último ano do século XIX – uma época marcada por muitas inovações tecnológicas e sociais.

“O ano é 1899 e eventos misteriosos mudaram o rumo de um navio de imigrantes a caminho de Nova York. Agora, os passageiros terão que desvendar um enigma alucinante”, afirma a sinopse oficial de 1899 na Netflix.

O enredo da série foca em vários migrantes que viajam de Londres a Nova York em busca de uma nova vida.

A bordo do Kerberos, um gigante navio a vapor, o grupo não demora a presenciar eventos assustadores. Eventualmente, a jornada vira um verdadeiro pesadelo..

Tudo muda quando Eyk, o capitão do navio, decide mudar o curso da embarcação ao receber um sinal de auxílio do Prometheus, um barco à deriva que esconde grandes segredos.

Tudo sobre o elenco de 1899

Um dos diferenciais de 1899 é seu talentoso elenco, formado por atores do Reino Unido, França, Espanha, Bélgica, Portugal, Alemanha e vários outros países.

Emily Beecham (Into the Badlands) lidera o elenco de 1899. A atriz vive Maura Franklin, uma das primeiras médicas do Reino Unido, viajando sozinha para os Estados Unidos

Andreas Pietschmann, o Estranho da série Dark, é Eyk Larsen, o capitão do navio que leva os imigrantes a Nova York.

Miguel Bernadeau, o Guzmán da série Elite, vive Ángel, um ricaço espanhol que também viaja à América. José Pimentão (Teorias da Conspiração) é o Padre Ramiro, irmão de Ángel.

Jonas Bloquet (A Freira) e Mathilde Ollivier (Operação Overlord) são Lucien e Clémence, um casal francês da alta sociedade.

Isabella Wei (Able World) e Gabby Wong (Rogue One) vivem Ling Yi e Yuk Je, duas enigmáticas mulheres chinesas que também embarcam no navio a vapor.

Rosalie Craig (HEX) completa o elenco principal de 1899 como Virginia, uma socialite britânica.

Também integram o elenco de 1899 os atores Alexandre Willaume, Maria Erwolter, Lucas Lynggaard Tønnesen e Yann Gael.

Vale a pena assistir 1899 na Netflix?

Finalmente, temos a pergunta que não quer calar: vale a pena assistir 1899 na Netflix? Tudo indica que sim!

Como citamos anteriormente, a série garantiu 83% de aprovação no Rotten Tomatoes. No IMDB, a nota da audiência é ainda maior: 9.1 (em 10).

Ou seja: tudo sugere que 1899 é uma série “aclamada universalmente”. Na verdade, a produção é um dos melhores lançamentos de suspense da Netflix em 2022.

Logo após estrear na Netflix, 1899 passou a figurar no Top 10 do streaming. Até o fechamento dessa matéria, a série está no Número 1, superando sucessos como Elite, Manifest e Riverdale.

1899 já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.